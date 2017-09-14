hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию. https://petition.president.gov.ua/petition/223944
[ Да у меня был простой технический вопрос - они бьют по подземным хранилищам газа которые в том числе используются как гидроаккумуляторы для поддержания давления в газовой трубе что качает их же газ - это они тупят или такой план Европу без газа оставить и на нас свалить?
Можем побажати їм удачі в цьому ! Залишиться нафта … Але хоч так Європа перестане фінансувати рф.
Всі проголосували в петиції яку я вчора кидав чи всі присутні тут якраз ті чиновники проти яких петиція
fler написав:По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте? По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні? ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще
hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию. https://petition.president.gov.ua/petition/223944
Я не проти. Призивайте. Тільки з цікавості хотілось би почути більш внятної конкретики в аргументації.
Бо поки це на рівні: я хочу щоб призвали поліцейських та пенсів силовиків. А мобісти згідно своїх якихось порядків призивають трактористів-барменів. Які причини?
Ну от маю сумнів, що суто з-за доброго ставлення до силовиків)) Повірте, так як полюблять гризти та нахиляти силовики силовиків, мабуть ніде в інших сферах не буває... Свої своїх залюбки, з азартом, аж гай шумить)))
І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт. Всі на повному обліку і пенсії отримують.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.