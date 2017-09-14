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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7625762676277628
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:09

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944

Я не проти. Призивайте.
Тільки з цікавості хотілось би почути більш внятної конкретики в аргументації.

Бо поки це на рівні: я хочу щоб призвали поліцейських та пенсів силовиків.
А мобісти згідно своїх якихось порядків призивають трактористів-барменів. Які причини?

Ну от маю сумнів, що суто з-за доброго ставлення до силовиків))
Повірте, так як полюблять гризти та нахиляти силовики силовиків, мабуть ніде в інших сферах не буває...
Свої своїх залюбки, з азартом, аж гай шумить)))

І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт. Всі на повному обліку і пенсії отримують.

можете сформулировать внятнее?
зачем вся эта филосовкая демагогия?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:09

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter



Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?

Расскажите как. Вам в Европу сколько дают?

вы там с окончаниями накосячили -- смысл вопроса теряется :lol:

Якщо про вас обидва питання -,відповідайте на 2. :lol:

Я бы ответил, но увы: вы в обоих накосячили до полной потери смысла :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт.


хто ж тоді буде мобресурс стерегти, щоб не розбігся ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора я тут публікував відео оглядове а також публікував петицію, але я бачу ніхто Не проглянув це відео. Тому коротко перекажу Тезами

1 теза із 1,2 млн на фронті безпосередньо на 0 знаходиться близько 200 тис
В армії дуже роздута бюрократія і на сьогоднішній день існує 24 журнала обліку а 24-й журнал це журнал обліку журналів відповідно співвідношення тих хто на 0 до тих хто в тилу має і може бути іншим. Зокрема ротацію можна проводити серед військових які знаходяться зараз в інших місцях ця ротація зараз не проводиться. Абзац

2 теза В Україні 1.2 млн Людей подають електронні декларації являючись чиновниками всіх рівнів вони мають бронь серед цих людей більше половини чоловіки призовного віку Які мають бронь кількість чиновників пропорційно до кількості населення України занадто велике

Теза номер 3 Всі силовики а це прокуратура , прикордонники , подоткова поліція, поліція по роботі з економічним злочинами поліція всіх рівнів, та інші силові відомства по кількості також значно перевищує всі адекватні пропорції (норми) відносно населення України це більшість переважно підготовлені фізично здорові Чоловіки призовного віку . Вулиці патрулювати і виписувати штрафи за парковку , можуть і пенсіонери грубо 55 років, а також дівчатка патрульні вони цілком справляться з цією задачею так само як кількість працівників генеральній прокуратурі перевищує 1000 людей

Теза 4 В Україні дуже багато військових пенсіонерів і пенсіонерів силових відомств призовного віку в хорошій фізичній формі які мають відповідну освіту та підготовку частина з них є і на цьому форумі

Теза номер 5 бюджет благоустрою окремо так само як і бюджет утримання всіх чиновників України теж окремо , кожен з них окремо перевищує бюджет утримання армії у воюючій країні станом на 2024р. А ці 2 бюджета разом більше ніж удвічі перевищують бюджет на армію

І ці курви хочуть ловити бухарів слюсарів зварювальників айтішників музикантів акторів письменників офісний планктон і всіх кого не попадя щоб ми захищали 1,2 млн чиновників які годують себе під час війни краще ніж армію ?
Або я чогось не знаю і є хороший договорнячок десь , або холопів кріпаків ремеслінників і прочий плебіс - втопку ? Плебіс в топку :!:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:20

  Hotab написав:Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))

Мені оце цікаві дописи про те, як хтось шукає незаконі варіанти перетину кордону через гори.

Ну звідси вийдете, туди прийдете ... І ЩО ???
Як далі ?

Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави
Допомога - ніхт, гроші - ніхт, в Україну - так )
pesikot
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