Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:13

Вчора я тут публікував відео оглядове а також публікував петицію, але я бачу ніхто Не проглянув це відео. Тому коротко перекажу Тезами1 теза із 1,2 млн на фронті безпосередньо на 0 знаходиться близько 200 тисВ армії дуже роздута бюрократія і на сьогоднішній день існує 24 журнала обліку а 24-й журнал це журнал обліку журналів відповідно співвідношення тих хто на 0 до тих хто в тилу має і може бути іншим. Зокрема ротацію можна проводити серед військових які знаходяться зараз в інших місцях ця ротація зараз не проводиться. Абзац2 теза В Україні 1.2 млн Людей подають електронні декларації являючись чиновниками всіх рівнів вони мають бронь серед цих людей більше половини чоловіки призовного віку Які мають бронь кількість чиновників пропорційно до кількості населення України занадто великеТеза номер 3 Всі силовики а це прокуратура , прикордонники , подоткова поліція, поліція по роботі з економічним злочинами поліція всіх рівнів, та інші силові відомства по кількості також значно перевищує всі адекватні пропорції (норми) відносно населення України це більшість переважно підготовлені фізично здорові Чоловіки призовного віку . Вулиці патрулювати і виписувати штрафи за парковку , можуть і пенсіонери грубо 55 років, а також дівчатка патрульні вони цілком справляться з цією задачею так само як кількість працівників генеральній прокуратурі перевищує 1000 людейТеза 4 В Україні дуже багато військових пенсіонерів і пенсіонерів силових відомств призовного віку в хорошій фізичній формі які мають відповідну освіту та підготовку частина з них є і на цьому форуміТеза номер 5 бюджет благоустрою окремо так само як і бюджет утримання всіх чиновників України теж окремо , кожен з них окремо перевищує бюджет утримання армії у воюючій країні станом на 2024р. А ці 2 бюджета разом більше ніж удвічі перевищують бюджет на арміюІ ці курви хочуть ловити бухарів слюсарів зварювальників айтішників музикантів акторів письменників офісний планктон і всіх кого не попадя щоб ми захищали 1,2 млн чиновників які годують себе під час війни краще ніж армію ? Всю історію бути лицарем легіонером військовим було престижно і землеробів у військо ніхто силою не тягнув , навпаки землероб щоб стати військовим мушкетером воїном мав із шкіри пнутися .Або я чогось не знаю і є хороший договорнячок десь , або холопів кріпаків ремеслінників і прочий плебіс - втопку ? Плебіс в топкуІ не треба казати що це популізм ! Нафіг на на 30 млн Українців 1,2 млн чиновників всіх рівнів ?ПершоджерелоЯкщо хтось щось може заперечити цим тезам будь- ласка ?