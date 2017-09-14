Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:05
Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:09
можете сформулировать внятнее?
зачем вся эта филосовкая демагогия?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вчора я тут публікував відео оглядове а також публікував петицію, але я бачу ніхто Не проглянув це відео. Тому коротко перекажу Тезами
1 теза із 1,2 млн на фронті безпосередньо на 0 знаходиться близько 200 тис
В армії дуже роздута бюрократія і на сьогоднішній день існує 24 журнала обліку а 24-й журнал це журнал обліку журналів відповідно співвідношення тих хто на 0 до тих хто в тилу має і може бути іншим. Зокрема ротацію можна проводити серед військових які знаходяться зараз в інших місцях ця ротація зараз не проводиться. Абзац
2 теза В Україні 1.2 млн Людей подають електронні декларації являючись чиновниками всіх рівнів вони мають бронь серед цих людей більше половини чоловіки призовного віку Які мають бронь кількість чиновників пропорційно до кількості населення України занадто велике
Теза номер 3 Всі силовики а це прокуратура , прикордонники , подоткова поліція, поліція по роботі з економічним злочинами поліція всіх рівнів, та інші силові відомства по кількості також значно перевищує всі адекватні пропорції (норми) відносно населення України це більшість переважно підготовлені фізично здорові Чоловіки призовного віку . Вулиці патрулювати і виписувати штрафи за парковку , можуть і пенсіонери грубо 55 років, а також дівчатка патрульні вони цілком справляться з цією задачею так само як кількість працівників генеральній прокуратурі перевищує 1000 людей
Теза 4 В Україні дуже багато військових пенсіонерів і пенсіонерів силових відомств призовного віку в хорошій фізичній формі які мають відповідну освіту та підготовку частина з них є і на цьому форумі
Теза номер 5 бюджет благоустрою окремо так само як і бюджет утримання всіх чиновників України теж окремо , кожен з них окремо перевищує бюджет утримання армії у воюючій країні станом на 2024р. А ці 2 бюджета разом більше ніж удвічі перевищують бюджет на армію
І ці курви хочуть ловити бухарів слюсарів зварювальників айтішників музикантів акторів письменників офісний планктон і всіх кого не попадя щоб ми захищали 1,2 млн чиновників які годують себе під час війни краще ніж армію ? Всю історію бути лицарем легіонером військовим було престижно і землеробів у військо ніхто силою не тягнув , навпаки землероб щоб стати військовим мушкетером воїном мав із шкіри пнутися .
Або я чогось не знаю і є хороший договорнячок десь , або холопів кріпаків ремеслінників і прочий плебіс - втопку ? Плебіс в топку
І не треба казати що це популізм ! Нафіг на на 30 млн Українців 1,2 млн чиновників всіх рівнів ?
Першоджерело
Якщо хтось щось може заперечити цим тезам будь- ласка ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 кві, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:20
Мені оце цікаві дописи про те, як хтось шукає незаконі варіанти перетину кордону через гори.
Ну звідси вийдете, туди прийдете ... І ЩО ???
Як далі ?
Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави
Допомога - ніхт, гроші - ніхт, в Україну - так )
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:31
Філософія окремо. Демагогія окремо.
Демагогії в мене нема.
А якщо Вам не зрозуміло, то, вибачайте. Провина завжди на дописувачі. Не зміг доступно викласти.
То й не треба мабуть))
Не звертайте уваги.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Українці зазнають великих втрат через нерозуміння західної тактики, — Defense One
На початку березня 47 ОМБр в одному з боїв на захід від Авдіївки втратила 3 танки M1A1 Abrams, 4 БМП M2A2 Bradley та 2 машини розміновування Breacher. Це — 10% всього парку танків бригади, 5% БМП та третина броньованих інженерних машин.
Експерти Forecast International Weapons Group стверджують, що технології самі по собі — не ключ до сучасної бронетанкової війни. Важливо те, як ця зброя використовується тактично.
На думку аналітиків, і українська, і російська армії продемонстрували дивовижну неспроможність належним чином використовувати потенціал передової зброї.
Якщо західні танки в Україні будуть використовуватися згідно з західною доктриною бронетанкової війни, наслідки на полі бою можуть бути руйнівними для військ РФ. Але якщо ЗСУ застосовуватимуть їх відповідно до наявної радянської доктрини, результати на полі бою залишаться в кращому випадку неоднозначними, а в гіршому – катастрофічними.
За даними аналітиків, бої за Авдіївку свідчать про те, що українці не прийняли західну доктрину.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:34
З незаконним перетином кордону на тій стороні проблем немає, депортації назад немає. Там нормально приймають, легалізуватися там не проблема. Це вам не США і в міграційну тюрьму вас не посадять. У ЗМІ проскакують поодинокі невдалі спроби - це і є пропаганда. З інших джерел кількості успішних кейсів сягають деястків і сотень і тисячь . Вам же в телемарафоні не розкажуть що : сьогодні група з 25 чоловік успішно … Тут працює пропаганда і теорія виживших, але навпаки. Тобто ми знаємо , а точніше нам розказують тільки про невдачі. І якщо ми подивимося на цих фриків то одразу зрозуміло що такий фрик з дитячим надувним колом і в мирний час літом без сторонніх перешкод сам нічого не перепливе і не пройде, він і на говерлу туристичним маршрутом з гідом і рюкзаком без 20 перекурів привалів не підійметься з нормальною групою
Там ніхто чи тут мясо яке має сидіти в окопі замість 1,2 млн чиновників ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 кві, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:36
pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:38
>>> Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави
Не совсем: достаточно запомнить три слова -- "ukraine war refugee" -- даже порядок не важен. Потом, если паспорта нет -- просто подаетесь на "беженство", если есть -- на "временную защиту".
Вторая дает право работать. Но можно и не работать -- гроші - ніхт найн.
По первой программе пол года нужно будет потусить по лагерям таких же беженцев... И пособие там хуже.
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