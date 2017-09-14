detroytred написав:І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт.
хто ж тоді буде мобресурс стерегти, щоб не розбігся ?
Во! Цілком можливо що і даний фактор видіграє якусь роль у рішенні. Можна ще факторів додати.
Але з точки зору мобістів призову картина така: - необхідні образно-узагальнено кулеметники, то й призивають трактористів; - потрібний офіцерський склад якості впенсів, то й призвали 4% (8 тис. з 200. Серед цих 200 якась кількість хворих, за сімейними і т.д. не годні).
Цивільних (трактористів) військовозобов'язаних Бобуа нарахував, що призвали десь 1%.
А які там думки в мобістів і вказівки їм -- я не знаю.
Hotab написав:Яма, і ви вже «плисти» готові?)) Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))
Мені оце цікаві дописи про те, як хтось шукає незаконі варіанти перетину кордону через гори.
Ну звідси вийдете, туди прийдете ... І ЩО ??? Як далі ?
Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави Допомога - ніхт, гроші - ніхт, в Україну - так )
З незаконним перетином кордону на тій стороні проблем немає, депортації назад немає. Там нормально приймають, легалізуватися там не проблема. Це вам не США і в міграційну тюрьму вас не посадять. У ЗМІ проскакують поодинокі невдалі спроби - це і є пропаганда. З інших джерел кількості успішних кейсів сягають деястків і сотень і тисячь .
Та гімно питання. Вперед, переходьте, попутного ветра ниже поясницы ). Потім почитаю тебе про те, що ти там ніхто і звати тебе ніяк.
В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш
detroytred написав:Але з точки зору мобістів призову картина така: - необхідні образно-узагальнено кулеметники, то й призивають трактористів; - потрібний офіцерський склад якості впенсів, то й призвали 4% (8 тис. з 200. Серед цих 200 якась кількість хворих, за сімейними і т.д. не годні).
Цивільних (трактористів) військовозобов'язаних Бобуа нарахував, що призвали десь 1%.
А які там думки в мобістів і вказівки їм -- я не знаю.
величины гражданских и впенсов сильно разные. надо абсолютные числа сравнивать, чтобы не оказалось на 600 тыс гражданских призвали аж 6 тыс впенсов и ментов. Воюют не процентами а количеством.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
))) Можна до схочу кожному висувати своє бачення та хотєлки, але це не має нічого спільного з рішенням питання мобілізації (захисту країни). Ключове -- що понад усе? І чи прийняте воно верствами суспільства.
Тому дуже не сваріться. З-за відсутності вирішення ключового діє і буде діяти -- кого примусять. Якщо вже всі добровольці й так пішли.
yama написав:В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш
Потому что помаранчева революция и полиция - это разные временные отрезки, прям очень.... Прям вообще короткозорість подвела...