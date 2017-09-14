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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76267627762876297630>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:40

  Letusrock написав:
  detroytred написав:І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт.


хто ж тоді буде мобресурс стерегти, щоб не розбігся ?

Во!
Цілком можливо що і даний фактор видіграє якусь роль у рішенні.
Можна ще факторів додати.

Але з точки зору мобістів призову картина така:
- необхідні образно-узагальнено кулеметники, то й призивають трактористів;
- потрібний офіцерський склад якості впенсів, то й призвали 4% (8 тис. з 200. Серед цих 200 якась кількість хворих, за сімейними і т.д. не годні).

Цивільних (трактористів) військовозобов'язаних Бобуа нарахував, що призвали десь 1%.

А які там думки в мобістів і вказівки їм -- я не знаю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:40

  yama написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))

Мені оце цікаві дописи про те, як хтось шукає незаконі варіанти перетину кордону через гори.

Ну звідси вийдете, туди прийдете ... І ЩО ???
Як далі ?

Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави
Допомога - ніхт, гроші - ніхт, в Україну - так )

З незаконним перетином кордону на тій стороні проблем немає, депортації назад немає. Там нормально приймають, легалізуватися там не проблема. Це вам не США і в міграційну тюрьму вас не посадять. У ЗМІ проскакують поодинокі невдалі спроби - це і є пропаганда. З інших джерел кількості успішних кейсів сягають деястків і сотень і тисячь .

Та гімно питання.
Вперед, переходьте, попутного ветра ниже поясницы ).
Потім почитаю тебе про те, що ти там ніхто і звати тебе ніяк.

А то триндіти на форумі, так тут кожен другий
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш :?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:47

  detroytred написав:Але з точки зору мобістів призову картина така:
- необхідні образно-узагальнено кулеметники, то й призивають трактористів;
- потрібний офіцерський склад якості впенсів, то й призвали 4% (8 тис. з 200. Серед цих 200 якась кількість хворих, за сімейними і т.д. не годні).

Цивільних (трактористів) військовозобов'язаних Бобуа нарахував, що призвали десь 1%.

А які там думки в мобістів і вказівки їм -- я не знаю.
величины гражданских и впенсов сильно разные. надо абсолютные числа сравнивать, чтобы не оказалось на 600 тыс гражданских призвали аж 6 тыс впенсов и ментов. Воюют не процентами а количеством.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:48

pesikot Гівно питання: будь-яка аргументація від тебе приймається тільки із selfі в окопі по коліна в багнюці Поряд з бойовими товаришами.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:50

  yama написав:pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні

Ну не йди воювати, будешь воювати за РФ проти Польщі ...

В армії РФ тебе не будуть питати, хочешь ти чи не хочешь, будешь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:51

«Німеччина повинна передати Україні ще щонайменше дві системи Patriot зі складів Бундесверу», — сказав Хофрайтер виданню SPIEGEL.
https://www.spiegel.de/politik/deutschl ... 25e97a52af
Повинна, але не зобов`язана?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:51

  yama написав:pesikot Гівно питання: будь-яка аргументація від тебе приймається тільки із selfі в окопі по коліна в багнюці Поряд з бойовими товаришами.

Давай фотки з Тиси та потім по ту сторону, тоді поговоримо про аргументацію
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:52

)))
Можна до схочу кожному висувати своє бачення та хотєлки, але це не має нічого спільного з рішенням питання мобілізації (захисту країни).
Ключове -- що понад усе?
І чи прийняте воно верствами суспільства.

Тому дуже не сваріться.
З-за відсутності вирішення ключового діє і буде діяти -- кого примусять.
Якщо вже всі добровольці й так пішли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:53

  yama написав:В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш :?

Потому что помаранчева революция и полиция - это разные временные отрезки, прям очень.... Прям вообще короткозорість подвела...
stm
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