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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7627762876297630>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:55

  yama написав:В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш :?

Це не тому що вас не люблять. Для кожної роботи (посади) є вимоги по здоровʼю.
Абітурієнт для начвчання на винищувач - графа 1. Став пілотом винищувача - вже графа 2 (слабша). Чому? Бо перед тим як вкладати гроші у ваше навчання потрібен «запас здоровʼя».
Коли вас відбирали на роботу, це вас брали по суті на все ваше життя. В силовики (професійно) не йдуть на пару років. Тому вимоги суворіші. Ну і важливо на яку саме посаду ви йшли. Є такі на які вас би взяли. Але ж ви мабуть хотіли на щось більш-менш престижне.

Зараз ви готові «мити снаряди». Вас беруть. Але ви не станете снайпером,
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:00

Генерал-майор Андрій Ковальчук залишає посаду командувача оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це він повідомив на офіційній сторінці командування у соціальній мережі Facebook. Військовий подякував побратимам за спільну службу, зазначивши, що ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя для всіх.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:01

  pesikot написав:
  yama написав:pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні

Ну не йди воювати, будешь воювати за РФ проти Польщі ...

В армії РФ тебе не будуть питати, хочешь ти чи не хочешь, будешь

Імхо. Якщо є така загроза для пересічного, то чи є загроза для влади програти? (Тобто: чи допускає на сьогодення влада програш України?)

Якщо б була (влада припускала можливість програшу), то влада б і діяла, як у перші місяці війни.
Да яка влада, навіть самі військові))
Запитайте чи були оті тупі перевірки та бамаги у перші місяці, в перший рік війни.

Не хвилюйтеся так. В самому найгіршому катастрофічному варіанті -- по Дніпру.
Нам же Залужний сказав - загрози нема.

Справа в як перемогти...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:04

  yama написав:В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш :?

Знакомый в нацгвардию не может влк пройти. Как на космонавта. Второй мрт. А посада у него - тыловая офисная
А в всу мрт нужно? Последний раз я влк за час прошёл.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 кві, 2024 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:05

  yama написав:а ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії
ремиссии )
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:08

Бетон

Знакомый в нацгвардию не может влк пройти. Как на космонавта. Второй мрт.
А в всу мрт нужно? Последний раз я влк за час прошёл.


Коли вже бітони зрозуміють, що нема професії «нацгвардія». Є стрілець, є пісарь-діловод. От пісарєм не треба здоровʼя. А снайперу мабуть треба. І спрцпризначенцю.
Тому просто «в армію» всі придатні. Там є робота всім. На визначені посади - ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:11

  Бетон написав:Українці зазнають великих втрат через нерозуміння західної тактики, — Defense One



За даними аналітиків, бої за Авдіївку свідчать про те, що українці не прийняли західну доктрину.

Чергова маніпуляція від не зрозумілої ноунейм контори.
А чому вони не пояснили що таке "західна доктрина?"
В двух словах це 5000 ракет випускаються по всім виявленим скупченням противника, сотні літаків наносять не тільки ракетні, а і бомбові удари.
Випалюєтьються гектарами позиції ворога РСЗВ, місяць зносять все що бачать на участку фронта, а потім, при підтримці ударних гелікоптерів, літаків, повністю знищеному ПВО противника пробують на вказаній бронетехниці при підтримці з повітря рухатись і шукають по лунній місцевості, а що там залишилось від ворогів під скупченням каміння і випаленій землі.
Де в нас авіація, де в нас тисячі ракет, де в нас петроти десятками, де в нас хоч трохи бронетехніки?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:13

  yama написав:pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні

Интересно, процедура этой "переписи" предусматривает указание персональных данных подписанта ? Если - да, то потом вся эта персональщина не подтянется автоматом в электронный кабинет военнообязанного ?
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 12 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:13

  detroytred написав:Не хвилюйтеся так. В самому найгіршому катастрофічному варіанті -- по Дніпру.
Нам же Залужний сказав - загрози нема.
а в Харкові де Дніпро?..
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:32

  tumos написав:
  yama написав:pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні

Интересно, процедура этой "переписи" предусматривает указание персональных данных подписанта ? Если - да, то потом вся эта персональщина не подтянется автоматом в электронный кабинет военнообязанного ?


Штирлиц ничем себя не выдал, ни будёновкой на голове, ни парашутом за спиной ...
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  #<1 ... 7627762876297630>
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