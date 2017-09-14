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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7627762876297630
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:33

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:Не хвилюйтеся так. В самому найгіршому катастрофічному варіанті -- по Дніпру.
Нам же Залужний сказав - загрози нема.
а в Харкові де Дніпро?..

Ще раз: по Дніпру -- це такої можливості найгірший варіант, як виграти джек-пот. Можливо? Можливо.

Тому і Харкову не треба перейматись. Лише трохи більша ймовірність. Більше від мінімальної можливої (по Дніпру).

Я вів мову про - загрозу існуванню держави відвернули...
А в поході за перемогою не на тих умовах, які він озвучив, Залужний не схотів іти.
Нехай Сам тоді і веде.

Хоча Сам може ще й грати в гру очікування дозрівання ситуації до а-ля Пастор "Всі за, я проти".
І теж герой.
Безпрограшна гра...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:40

  fler написав:vitaliiangel
Ще трохи подумав (зовсім трохи) доходимо висновку, що ті, хто тут пише про "Україна програє" та "менше сенсу їй надалі допомагати" працюють на чию перемогу? Що в голові у цих дописувачів (можу з десяток їх назвати)? Добре, що є кому цькувати їх (і таких більшість, на щастя).

що є перемога?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:42

  Letusrock написав:
  Hotab написав:_hunter


И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...


Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?


Користуючись нагодою, було б цікаво зробити опитування кого вважати гіршим ухилянтом:
а) хто виїхав за кордон, не проти кордонів 91-го, але гроші тратить там, повернеться після закінчення війни
б) переховується вдома, неждун, прагне завершення війни "непоразкою" хоч завтра, працює, утримує дітей/батьків, частину грошей тратить в Україні, частину відкладає на чорний день (хабар воєнкому) ))

в) знімає гроші з банківської системи України і купує бетон КРЖН
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:47

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock
Другу категорію можна ділили і ділити. Шлак, який ховається від ТЦК і одночасно ні копʼя на ЗСУ, сховав податки, транслює наративи поразки. Його куди?

За железный занавес -- что бы Пэрэмогу ковать не мешал? :roll:

за (потужний) the занавіс
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:47

Понісся флуд скоплений за тиждень.

Випустили..

Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:49

  flyman написав:що є перемога?

Це закінчення війни на умовах України. Ви досі не знали?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:54

  Hotab написав:Випустили..

Так питання "що є перемога?" фактично є наступним після "що понад усе?"

Це фундаментальні речі.
Без них вінегрет з "усього потрошку".
Який ми і маємо за віконцем.

Шпектакль...
Бо я на 100000% впевнений, що відповіді на ці першоначальні питання свідомо не дають (не визначають офіційно). Свідомо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:55

  fler написав:
  flyman написав:що є перемога?

Це закінчення війни на умовах України. Ви досі не знали?

Доктор наук...
Питання не зрозуміла.
Весело))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:56

detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. «СССР-Афганістан».
Hotab
 
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