|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:33
flysoulfly написав: detroytred написав:
Не хвилюйтеся так. В самому найгіршому катастрофічному варіанті -- по Дніпру.
Нам же Залужний сказав - загрози нема.
а в Харкові де Дніпро?..
Ще раз: по Дніпру -- це такої можливості найгірший варіант, як виграти джек-пот. Можливо? Можливо.
Тому і Харкову не треба перейматись. Лише трохи більша ймовірність. Більше від мінімальної можливої (по Дніпру).
Я вів мову про - загрозу існуванню держави відвернули...
А в поході за перемогою не на тих умовах, які він озвучив, Залужний не схотів іти.
Нехай Сам тоді і веде.
Хоча Сам може ще й грати в гру очікування дозрівання ситуації до а-ля Пастор "Всі за, я проти".
І теж герой.
Безпрограшна гра...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28097
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:40
fler написав:
vitaliiangel
Ще трохи подумав (зовсім трохи) доходимо висновку, що ті, хто тут пише про "Україна програє" та "менше сенсу їй надалі допомагати" працюють на чию перемогу? Що в голові у цих дописувачів (можу з десяток їх назвати)? Добре, що є кому цькувати їх (і таких більшість, на щастя).
що є перемога?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34631
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:42
Letusrock написав: Hotab написав:_hunter
И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?
Користуючись нагодою, було б цікаво зробити опитування кого вважати гіршим ухилянтом:
а) хто виїхав за кордон, не проти кордонів 91-го, але гроші тратить там, повернеться після закінчення війни
б) переховується вдома, неждун, прагне завершення війни "непоразкою" хоч завтра, працює, утримує дітей/батьків, частину грошей тратить в Україні, частину відкладає на чорний день (хабар воєнкому) ))
в) знімає гроші з банківської системи України і купує бетон КРЖН
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34631
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:47
_hunter написав: Hotab написав:Letusrock
Другу категорію можна ділили і ділити. Шлак, який ховається від ТЦК і одночасно ні копʼя на ЗСУ, сховав податки, транслює наративи поразки. Його куди?
За железный занавес -- что бы Пэрэмогу ковать не мешал?
за (потужний) the занавіс
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34631
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:47
Випустили..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11779
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:49
flyman написав:
що є перемога?
Це закінчення війни на умовах України. Ви досі не знали?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4820
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:54
Hotab написав:
Випустили..
Так питання "що є перемога?" фактично є наступним після "що понад усе?"
Це фундаментальні речі.
Без них вінегрет з "усього потрошку".
Який ми і маємо за віконцем.
Шпектакль...
Бо я на 100000% впевнений, що відповіді на ці першоначальні питання свідомо не дають (не визначають офіційно). Свідомо.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28097
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:55
fler написав: flyman написав:
що є перемога?
Це закінчення війни на умовах України. Ви досі не знали?
Доктор наук...
Питання не зрозуміла.
Весело))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28097
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:56
detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. «СССР-Афганістан».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11779
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|21992
|
|
|1493
|182674
|
|
|6076
|605604
|
|