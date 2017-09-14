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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7628762976307631>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:42

  Letusrock написав:
  Hotab написав:_hunter


И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...


Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?


Користуючись нагодою, було б цікаво зробити опитування кого вважати гіршим ухилянтом:
а) хто виїхав за кордон, не проти кордонів 91-го, але гроші тратить там, повернеться після закінчення війни
б) переховується вдома, неждун, прагне завершення війни "непоразкою" хоч завтра, працює, утримує дітей/батьків, частину грошей тратить в Україні, частину відкладає на чорний день (хабар воєнкому) ))

в) знімає гроші з банківської системи України і купує бетон КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:47

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock
Другу категорію можна ділили і ділити. Шлак, який ховається від ТЦК і одночасно ні копʼя на ЗСУ, сховав податки, транслює наративи поразки. Його куди?

За железный занавес -- что бы Пэрэмогу ковать не мешал? :roll:

за (потужний) the занавіс
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:49

  flyman написав:що є перемога?

Це закінчення війни на умовах України. Ви досі не знали?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:56

detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:07

  Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».

Годиться.
Але це ваша відповідь. А не офіційно визначена.
Бо ще досі лунає про наступ...

До якої ціни ми готові, спроможні дійти?
Бо якщо готові до меншої ціни, ніж необхідно для такої мети, то заради чого похід саме до такої цілі?
Може готові тільки до корейського варіанту, а не афганістанського?

Залужний визначив, що війна на виснаження грає проти нас.
І?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:10

  pesikot написав:
  Hotab написав:Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))

Мені оце цікаві дописи про те, як хтось шукає незаконі варіанти перетину кордону через гори.

Ну звідси вийдете, туди прийдете ... І ЩО ???
Як далі ?

Ви - нелегал, ви - ніхто, ви - порушник кордону європейської держави
Допомога - ніхт, гроші - ніхт, в Україну - так )


Дальше беженец, их в воюющую страну не возвращают. Но да, в горы можно только тем кто там когда то бывал. Кто не ходил раньше - не ходите, там все по другому, ну типа на карте прямая 10км, а в жизни ее летом идешь вокруг двое суток.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:12

  Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».


Хорошая мысль (кромя тягаря, тут спорно), наконец то кто-то сформулировал. Но это на форуме - почему такую формулировку не говорят можновладцы?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:16

  katso написав:
  Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».


Хорошая мысль (кромя тягаря, тут спорно), наконец то кто-то сформулировал. Но это на форуме - почему такую формулировку не говорят можновладцы?

Залужний визначив, що війна на виснаження грає проти нас.
І як тоді бути з таким варіантом перемоги?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:17


Російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Джерело стверджує, що текст документа на даний момент отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Як стверджує ЗМІ, мирну ініціативу нібито може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому,
Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду,
Заморожування війни по існуючій лінії фронту,
Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією,
Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року,
Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,
Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.
«Нова газета. Європа» вважає, що ймовірність ухвалення цього проєкту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проєкт.

Видання нагадало, що українська «формула миру», розроблена у 2022 році, включає 10 пунктів. Багато з них не збігається з новим проєктом мирного договору від Туреччини. Наприклад, в українській «формулі миру» є зобов'язання вивести російські війська та зафіксувати закінчення війни.


Також президент України Володимир Зеленський у 2023 році називав два основні умови для миру:

повернення Україні контролю над усім державним кордоном та винятковою економічною зоною у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці;
виведення російських військ, включаючи Чорноморський флот, з усієї території України в межах кордонів 1991 року.


У квітні колишні журналісти російської «Нової газети» виїхали за кордон та запустили новий проєкт – «Нова газета. Європа». Його головним редактором став Кирило Мартинов.

Головний редактор видання Дмитро Муратов є лауреатом Нобелівської премії миру за 2021 рік. Нагороду вручили «за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та стійкого миру».
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:28

  katso написав:Но да, в горы можно только тем кто там когда то бывал. Кто не ходил раньше - не ходите, там все по другому, ну типа на карте прямая 10км, а в жизни ее летом идешь вокруг двое суток.


Когда приняли новый закон о мобилизации и ты готовишься брать границу через горы..


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