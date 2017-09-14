

Російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.



Джерело стверджує, що текст документа на даний момент отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Як стверджує ЗМІ, мирну ініціативу нібито може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.



За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:



Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому,

Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду,

Заморожування війни по існуючій лінії фронту,

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією,

Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року,

Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

«Нова газета. Європа» вважає, що ймовірність ухвалення цього проєкту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проєкт.



Видання нагадало, що українська «формула миру», розроблена у 2022 році, включає 10 пунктів. Багато з них не збігається з новим проєктом мирного договору від Туреччини. Наприклад, в українській «формулі миру» є зобов'язання вивести російські війська та зафіксувати закінчення війни.





Також президент України Володимир Зеленський у 2023 році називав два основні умови для миру:



повернення Україні контролю над усім державним кордоном та винятковою економічною зоною у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці;

виведення російських військ, включаючи Чорноморський флот, з усієї території України в межах кордонів 1991 року.