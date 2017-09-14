|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:17
Hotab написав:Бетон
Знакомый в нацгвардию не может влк пройти. Как на космонавта. Второй мрт.
А в всу мрт нужно? Последний раз я влк за час прошёл.
Коли вже бітони зрозуміють, що нема професії «нацгвардія». Є стрілець, є пісарь-діловод. От пісарєм не треба здоровʼя. А снайперу мабуть треба. І спрцпризначенцю.
Тому просто «в армію» всі придатні. Там є робота всім. На визначені посади - ні.
Я написал, тыловая офисная. Должность писать не буду, без его разрешения.
И зачем такие жёсткие требования?
А в всу на должность снайпера мрт не требуется?
Что у вас всё так перекручено: туда нужно, туда не нужно, то доцільно а то вже недоцільно. Одно и тоже изподвыпердом обоснуете. Ну прямо как из советских фильмов про абсурд
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2342
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:19
Бетон
Что у вас всё так перекручено:
То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.
По замовчуванню хоч нацгвардія, хоч спецназ зацікавлені заповнити свої вакансії. Да ще і мотивованим кандидатом. Але якщо є у них в документах, що у кандидата не має бути отакого і отакого діагнозу, то що поробиш.
А ще інколи кандидати не мають розуму вирвати сторінку зі своєї дитячої медичної справи. Де він страждав в дитинстві астмою якоюсь чи абстрактнивним бронхітом. Зараз здоровий як бик, але ж приніс це! Тепер поїхали доводити, що ти не кінь: іди на мрт і не тільки .
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 12 кві, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11779
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:23
Hotab написав:Бетон
Что у вас всё так перекручено:
То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.
Обмеження за віком є?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9806
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:24
Бетон
Де б ви не ховались зі Мефалою , ангелом , барабаном , дресирувальником нутрій ,і іншими зляканими , ВСІХ обов,язково мобілізують .
Ви повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4384
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|22048
|
|
|1493
|182706
|
|
|6076
|605757
|
|