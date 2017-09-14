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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7628762976307631
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:17

  Hotab написав:Бетон

Знакомый в нацгвардию не может влк пройти. Как на космонавта. Второй мрт.
А в всу мрт нужно? Последний раз я влк за час прошёл.


Коли вже бітони зрозуміють, що нема професії «нацгвардія». Є стрілець, є пісарь-діловод. От пісарєм не треба здоровʼя. А снайперу мабуть треба. І спрцпризначенцю.
Тому просто «в армію» всі придатні. Там є робота всім. На визначені посади - ні.

Я написал, тыловая офисная. Должность писать не буду, без его разрешения.
И зачем такие жёсткие требования?
А в всу на должность снайпера мрт не требуется?
Что у вас всё так перекручено: туда нужно, туда не нужно, то доцільно а то вже недоцільно. Одно и тоже изподвыпердом обоснуете. Ну прямо как из советских фильмов про абсурд
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:19

Бетон

Что у вас всё так перекручено:



То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.
По замовчуванню хоч нацгвардія, хоч спецназ зацікавлені заповнити свої вакансії. Да ще і мотивованим кандидатом. Але якщо є у них в документах, що у кандидата не має бути отакого і отакого діагнозу, то що поробиш.
А ще інколи кандидати не мають розуму вирвати сторінку зі своєї дитячої медичної справи. Де він страждав в дитинстві астмою якоюсь чи абстрактнивним бронхітом. Зараз здоровий як бик, але ж приніс це! Тепер поїхали доводити, що ти не кінь: іди на мрт і не тільки .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:23

  Hotab написав:Бетон

Что у вас всё так перекручено:



То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.

Обмеження за віком є?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:24

Бетон

Де б ви не ховались зі Мефалою , ангелом , барабаном , дресирувальником нутрій ,і іншими зляканими , ВСІХ обов,язково мобілізують .

Ви повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ .
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  #<1 ... 7628762976307631
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