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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7629763076317632>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:17

  Hotab написав:Бетон

Знакомый в нацгвардию не может влк пройти. Как на космонавта. Второй мрт.
А в всу мрт нужно? Последний раз я влк за час прошёл.


Коли вже бітони зрозуміють, що нема професії «нацгвардія». Є стрілець, є пісарь-діловод. От пісарєм не треба здоровʼя. А снайперу мабуть треба. І спрцпризначенцю.
Тому просто «в армію» всі придатні. Там є робота всім. На визначені посади - ні.

Я написал, тыловая офисная. Должность писать не буду, без его разрешения.
И зачем такие жёсткие требования?
А в всу на должность снайпера мрт не требуется?
Что у вас всё так перекручено: туда нужно, туда не нужно, то доцільно а то вже недоцільно. Одно и тоже изподвыпердом обоснуете. Ну прямо как из советских фильмов про абсурд
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:19

Бетон

Что у вас всё так перекручено:



То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.
По замовчуванню хоч нацгвардія, хоч спецназ зацікавлені заповнити свої вакансії. Да ще і мотивованим кандидатом. Але якщо є у них в документах, що у кандидата не має бути отакого і отакого діагнозу, то що поробиш.
А ще інколи кандидати не мають розуму вирвати сторінку зі своєї дитячої медичної справи. Де він страждав в дитинстві астмою якоюсь чи абстрактнивним бронхітом. Зараз здоровий як бик, але ж приніс це! Тепер поїхали доводити, що ти не кінь: іди на мрт і не тільки .

Я написал, тыловая офисная


Мабуть на ВЛК треба мені. Я не бачу де написав
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 21:26, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:24

Бетон
ВСІХ обов,язково мобілізують .

Ви повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:30

Без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступити до Дніпра, — підполковник Павло Куриленко в The Telegraph

Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, — сказав Куриленко.

Він зазначив, що ця лінія замерзне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... k-ukraine/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:31

  Hotab написав:Бетон

Что у вас всё так перекручено:



То в документах. Читайте, там всі вимоги до кандидатів.
По замовчуванню хоч нацгвардія, хоч спецназ зацікавлені заповнити свої вакансії. Да ще і мотивованим кандидатом. Але якщо є у них в документах, що у кандидата не має бути отакого і отакого діагнозу, то що поробиш.
А ще інколи кандидати не мають розуму вирвати сторінку зі своєї дитячої медичної справи. Де він страждав в дитинстві астмою якоюсь чи абстрактнивним бронхітом. Зараз здоровий як бик, але ж приніс це! Тепер поїхали доводити, що ти не кінь: іди на мрт і не тільки .

Я написал, тыловая офисная


Мабуть на ВЛК треба мені. Я не бачу де написав

Так шо меня в принципе могут взять вторым пилотом на стратегический бомбардировшик Валькирия XF70, когда мы будем готовы бомбить термоядрёными бимбами на гиперзвуке Барвиху и Садовое Кольцо?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:34

  vitaliiangel написав:
Без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступити до Дніпра, — підполковник Павло Куриленко в The Telegraph

Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, — сказав Куриленко.

Він зазначив, що ця лінія замерзне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... k-ukraine/

Дніпро - це місто чи ріка у даному контексті?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:38

барабашов

Так шо меня в принципе могут взять вторым пилотом


Обычно вес груза в кабине (в том числе грузовой) ограничен силой давления на пол. В таких случаях груз берут на внешнюю подвеску.
118 кг с двумя см сала на холке как раз прекрасно подвешивается на внешнюю. А так же потом может использоваться как неядерная бомба.
Тип полученной в результате бомбы - вопрос пока дискуссионный. ФАБ не получится точно.
ОДАБ (обьемнодетонирующая) в принципе возможно. Если перед достижением земной поверхности из бомбы вытечет облако горючего взрывоопасного газа , и оно взорвется - то это именно эта бомба получится.
Но скорее всего ты потянешь лишь на АгитАБ. Листовок у тебя нет, но кричать и призывать сдаться - вай нот?!
Investor_K

Дніпро - це місто чи ріка у даному контексті?


Перфоратор «Дніпро-М»
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:48

  detroytred написав:
  katso написав:
  Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».


Хорошая мысль (кромя тягаря, тут спорно), наконец то кто-то сформулировал. Но это на форуме - почему такую формулировку не говорят можновладцы?

Залужний визначив, що війна на виснаження грає проти нас.
І як тоді бути з таким варіантом перемоги?


Так другие ж вообше никакой вариант сформулировать не могут, даже на телемарафоне. Раньше кричали что раша скоро развалится, а сейчас уже нет. А к этому варианту конечно тоже много вопросов, главный из которых - что останется от нашей нации (не государства ) по итогу? В конкретном человеческом исчислении? Не будет ли как в пословице "пока толстый похудеет - худой умрет"? Вот уже новость что рождаемость бьет рекорды вниз -
https://news.finance.ua/ua/u-2023-roci- ... lidzhennya
Нам бы технологический рывок в военпроме - так нет же, только и слышно что "Запад даст". Где свое, где? Расродают то что еще не распродали, вот пожалуйста - https://www.wing.com.ua/content/view/34939/38/ - сколько красивых букв заплетенных в витиеватые косички слов где между строк читается разгар 90х

Державне підприємство "Антонов" перетворено на акціонерне товариство, яке і надалі входитиме до структури Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість"

Про це повідомила прес-служба "Антонова"

Офіційно у новий статус "АНТОНОВ" переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року. Нова повна назва звучатиме як Акціонерне товариство "АНТОНОВ", скорочена – АТ "АНТОНОВ". Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності – 100% акцій АТ "АНТОНОВ" є власністю держави.

Корпоратизація "Антонова" – рішення, яке відкриває перед стратегічним підприємством оборонної галузі нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів. Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

Перетворення "Антонова" в акціонерне товариство – це стратегічний крок і частина загальної програми реформування української оборонно-промислової індустрії. Зміни спрямовані на підвищення ефективності, гнучкості та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси. Ця трансформація дозволить нам більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів. Ми залишаємося вірними нашим цілям та принципам, зобов?язуємось продовжувати свою діяльність, враховуючи соціальну відповідальність та етичну поведінку щодо наших працівників, зберігаючи та розвиваючи довіру наших замовників", – зазначив в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:06

  katso написав:Нам бы технологический рывок в военпроме - так нет же, только и слышно что "Запад даст". Где свое, где?

Цікаво, як всі отакі дописувачи уявляють зараз виробництво "своєї" зброї? В повному циклі "проектування-зразок-випробування-масове виробництво". На якому місці цього ланцюга очікувати на ворожу ракету? Так, СРСР за часів другої світової виробляв зброю, алеж для цього заводи евакуювали на Урал, куди тоді не було технічних можливостей дістатись ворогу. До речі, вони і зараз можуть це зробити, якщо військова загроза стане небезпечною реальністю. А куди нам? А в нас безпечний тил -- це Європа, і саме так воно повинно розглядатись у світі. Сподіваюсь, європецйські політики дійдуть врешті-решт до цієї істини. Якщо ж ні, то це буде означати тільки одне - європейські можновладці розраховують, що вони природним шляхом здохнуть раніше, ніж наслідки нинішніх рішень зруйнують Європу.
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Неистово согласен.
Добавлю лишь то, что со времен 2МВ технологичность оружия стала иной. И женщины с напильником сегодня в подвале не могут точить цевье для ППШ.Так как ППШ не поможет на войне , а Джавелин делают без напильника
Hotab
 
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