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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7629763076317632
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23

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приятяно читать разумные аргументы, а не ура патриотов...
ankarasvan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:я сам офонарів

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))
:mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:31

  vitaliiangel написав:
Без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступити до Дніпра, — підполковник Павло Куриленко в The Telegraph

Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, — сказав Куриленко.

Він зазначив, що ця лінія замерзне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... k-ukraine/


Ооо...
Не думав я, що аж так швидко. :(

То як там укріплення одразу на дніпрових кручах правого берега?
Робляться?
Bobua
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  #<1 ... 7629763076317632
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