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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7630763176327633>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23

M-Audio
приятяно читать разумные аргументы, а не ура патриотов...
ankarasvan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:я сам офонарів

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))
:mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:31

  vitaliiangel написав:
Без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступити до Дніпра, — підполковник Павло Куриленко в The Telegraph

Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, — сказав Куриленко.

Він зазначив, що ця лінія замерзне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... k-ukraine/


Ооо...
Не думав я, що аж так швидко. :(

То як там укріплення одразу на дніпрових кручах правого берега?
Робляться?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Побачимо чи вирішать питання.

https://www.facebook.com/share/r/AJwZTY ... tid=WC7FNe
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:28

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944

Я не проти. Призивайте.
Тільки з цікавості хотілось би почути більш внятної конкретики в аргументації.

Бо поки це на рівні: я хочу щоб призвали поліцейських та пенсів силовиків.
А мобісти згідно своїх якихось порядків призивають трактористів-барменів. Які причини?

Ну от маю сумнів, що суто з-за доброго ставлення до силовиків))
Повірте, так як полюблять гризти та нахиляти силовики силовиків, мабуть ніде в інших сферах не буває...
Свої своїх залюбки, з азартом, аж гай шумить)))

І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт. Всі на повному обліку і пенсії отримують.

Менты, вообще-то, все получают бронь от мобилизации. А недавно, насколько я знаю, еще лет 12 назад была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:54

hxbbgaf
А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.




Покажи «норму».
Читаю и просто офигеваю от бреда.

Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Он никогда в жизни не стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста?
Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном!
Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!!
Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше. Если даже это майор востребованной танковой специальности, то ему надо давать батальон. Или зама комбата . Но он например 10 лет не у дел и не нюхал пороха никогда. . А в потенциально его батальоне капитаны прошедшие 2+ года войны. Они батальон возьмут и будет результат. А майор погубит этот бат. А если это полковник-танкист? Танковых бригад у нас на пальцах одной руки. Там уже есть комбриги. Куда его?

Механизма разжаловать - нет! Предположим что он появился, какой-то закон приняли.
Приходит полковник разжалованный в танковую бригаду рядовым танкистом (мне эти уже как-то дико, ну да давайте фантазировать), а там комбат (теперь его начальник), это тот вчерашний литеха 5 лет назад, с которого полковник за пьянки премии снимал. И?
Я уже не говорю о мыслях этого комбата… «заибись так выйди на пенсию подпалом, а завтра тебя разжалуют и заставят сортир в казарме драить. Вместе с пту-шником тупым..»
жуть…Это все писать .. такое ощущение, что в зимнем дворце солдафонам рассказываешь зачем нужен унитаз. Но Мефалы визжат о сортах, ну да..

Понятны аргументы людей с гражданским верхним образованием и порой в солидных должностях на гражданке, и они приходят «солдатом» . Но ведь точно так же вчерашний полковник приходит на гражданке всего лишь охранником лопат на стойке.
Важный перец на гражданке - в армии начинает с нуля. Важный вояка в армии - на гражданке тоже никто. (За редкими исключениями в обе стороны, где образования перекликаются и начинать тогда можно не с нуля)
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:02

  pesikot написав:
  yama написав:pesikot петиція це перепис адекватного населення , незай вона набере 5 млн наприклад, і влада буде бачити що плебіс не буде йти на бійню , поки влада краде і краде і краде на війні

Ну не йди воювати, будешь воювати за РФ проти Польщі ...

В армії РФ тебе не будуть питати, хочешь ти чи не хочешь, будешь
ти вже в окопі ? Не розказуй мені що я маю робити і я не буду розказувати куди ти маєш йти
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:05

  M-Audio написав: На якому місці цього ланцюга очікувати на ворожу ракету


Под землей делать. Я (да и любой кто много ездил Украиной) даже знаю где можно было бы, но нет, раскрывать секреты не будем. Но для этого ж надо что-то делать а не заплетать слова в причудливые косички новояза.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:06

  Hotab написав:
  yama написав:В мене дуже просте логічне запитання чому коли я після помаранчевої революції проходив медогляд на новостворену поліцію - мене забракували за невелику короткозорість ,( Я без окулярів не можу побачити номер маршрутки яка під’їжджає на відстані 40-60 м )Та ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії , і не заважає пробігати мені 20 кілометрів зараз. В той же час ця ж Хвороба та короткозорість не являються причиною для відстрочки від мобілізації. Що за х….? У них дуже чіткі порогові значення у відсотках і цифрах до яких ти можеш бути в поліції а після яких ти підходиш тільки на м’ясо в армію так от я знаходжуся на тому порозі коли я вже не підходжу в поліцію але ще цілком підходжу на м’ясний фарш :?

Це не тому що вас не люблять. Для кожної роботи (посади) є вимоги по здоровʼю.
Абітурієнт для начвчання на винищувач - графа 1. Став пілотом винищувача - вже графа 2 (слабша). Чому? Бо перед тим як вкладати гроші у ваше навчання потрібен «запас здоровʼя».
Коли вас відбирали на роботу, це вас брали по суті на все ваше життя. В силовики (професійно) не йдуть на пару років. Тому вимоги суворіші. Ну і важливо на яку саме посаду ви йшли. Є такі на які вас би взяли. Але ж ви мабуть хотіли на щось більш-менш престижне.

Зараз ви готові «мити снаряди». Вас беруть. Але ви не станете снайпером,
я йшов у патрульні у прості патрульні. Лукаво сказали що в них буде багато адмін посад тому - чекайте ми з вами звяжемось, чекаю до сих пір. А всі адмін посади зайняли по блату по знайомству. Доповню окуляри однаково запотіють коли бігти за злочинцем по місту чи в броніку по посадці з автоматом, я думаю в другому випадку поту і пари буде більше і ще більше запотіють. І тактичні окуляри з діоптріями коштують космічно як суперововий шолом, а на звичайні окуляри зверху одягнути тактичну якусь маску навряд вийде. Але ж затикати мною захочуть дірки в піхоті , а не «миття снарядів» та таблички в екселі. Бо моя військово облікова спеціальність , нехай людям буде весело , 100% не знали що таке є - технік забою. Так що пішли вони лісом. Нехай мажори воюють.
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 кві, 2024 00:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:10

  vitaliiangel написав:
  yama написав:а ще через хронічну не виліковну хворобою, яка знаходиться у стадії рецесії
ремиссии )

Дякую за поправку, форум економічний тут можна так писати :D . Щодо революції , таки сплутав так це було вже після наступної - Гідності , бо коли була помаранчева я був студентом :)
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