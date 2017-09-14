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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 00:11
yama
я йшов у патрульні у прості патрульні
Близорукість…
У вас згідно посади на ремні пістоль (а може і автомат), ви у місті
. Тут не можна стріляти «кудись туди». «Отам всі силуети ворожі, туди стріляй». Треба бачити куди.
А в ЗСУ ви придатні, бо там ви може взагалі будете «мити снаряди» і «писати книжку». Або крутити гайки під час ремонту техніки. А автомат у вас буде лише для фотосесії для продавчинь з АТБ. На ремні автомата напис «yama», ну і лайків (медалей) на ваше фото ми вам тут відсиплемо десь як Успіху.
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 00:29
Hotab написав:hxbbgaf
А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.
Покажи «норму».
Читаю и просто офигеваю от бреда.
Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Он никогда в жизни
не стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста?
Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном!
Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!!
Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше.
как культурно сказать о…ая логика ? Дивовижна . Такого майора солдатом в посадку , на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант . А если условньій Вася слюсарь которьій детали сварщику подет , он кем воевал и кем командовал ? Он кому будет детальки держать и подавать? Уже в аримм есть слесарь один и другой не нужен. Или таблички в екселе офисньій клерк создавал , он лучше подходит чем полкан в отставке ? Уже в части есть 2 за табличками еще 10-ок не нужен.
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