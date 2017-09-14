Hotab написав:

А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.





Покажи «норму».Читаю и просто офигеваю от бреда.Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Онне стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста?Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном!Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!!Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше.