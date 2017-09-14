Близорукість… У вас згідно посади на ремні пістоль (а може і автомат), ви у місті. Тут не можна стріляти «кудись туди». «Отам всі силуети ворожі, туди стріляй». Треба бачити куди.
А в ЗСУ ви придатні, бо там ви може взагалі будете «мити снаряди» і «писати книжку». Або крутити гайки під час ремонту техніки. А автомат у вас буде лише для фотосесії для продавчинь з АТБ. На ремні автомата напис «yama», ну і лайків (медалей) на ваше фото ми вам тут відсиплемо десь як Успіху.
А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.
Покажи «норму». Читаю и просто офигеваю от бреда.
Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Он никогда в жизни не стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста? Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном! Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!! Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше.
как культурно сказать о…ая логика ? Дивовижна . Такого майора солдатом в посадку , на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант . А если условньій Вася слюсарь которьій детали сварщику подает , он кем воевал и кем командовал из чего он стрелял кроме как со свего после трьох литров пива после работьі ? Он кому будет детальки держать и подавать? Уже в аримм есть слесарь один и другой не нужен. Или таблички в екселе офисньій клерк создавал , он лучше подходит чем полкан в отставке он в тире регулярно стреляет ? Уже в части есть 2 за табличками еще 10-ок не нужен.
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 кві, 2024 00:55, всього редагувалось 2 разів.
А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.
Покажи «норму». Читаю и просто офигеваю от бреда.
Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Он никогда в жизни не стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста? Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном! Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!! Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше. Если даже это майор востребованной танковой специальности, то ему надо давать батальон. Или зама комбата . Но он например 10 лет не у дел и не нюхал пороха никогда. . А в потенциально его батальоне капитаны прошедшие 2+ года войны. Они батальон возьмут и будет результат. А майор погубит этот бат. А если это полковник-танкист? Танковых бригад у нас на пальцах одной руки. Там уже есть комбриги. Куда его?
Механизма разжаловать - нет! Предположим что он появился, какой-то закон приняли. Приходит полковник разжалованный в танковую бригаду рядовым танкистом (мне эти уже как-то дико, ну да давайте фантазировать), а там комбат (теперь его начальник), это тот вчерашний литеха 5 лет назад, с которого полковник за пьянки премии снимал. И? Я уже не говорю о мыслях этого комбата… «заибись так выйди на пенсию подпалом, а завтра тебя разжалуют и заставят сортир в казарме драить. Вместе с пту-шником тупым..» жуть…Это все писать .. такое ощущение, что в зимнем дворце солдафонам рассказываешь зачем нужен унитаз. Но Мефалы визжат о сортах, ну да..
Понятны аргументы людей с гражданским верхним образованием и порой в солидных должностях на гражданке, и они приходят «солдатом» . Но ведь точно так же вчерашний полковник приходит на гражданке всего лишь охранником лопат на стойке. Важный перец на гражданке - в армии начинает с нуля. Важный вояка в армии - на гражданке тоже никто. (За редкими исключениями в обе стороны, где образования перекликаются и начинать тогда можно не с нуля)
Норму не покажу, но на фупе такое писали, к тому же, что у ментов какие-то спецчасти, обычные ТЦК их не призывают. А пока работают ментами, вообще, имеют бронь, это прямо прописано в новом законе. Вопрос, нужно ли нам в военное время столько ментов, которые, к тому же, еще и не хотят работать от слова совсем (я описывал примеры, с которыми столкнулся лично). Еще лет 10 назад мы, вообще, были на 1-м месте в мире по количеству ментов на душу населения.
Эта вся простынь лирики перечеркивается одним вопросом, а чем они лучше других? Полкана, который 20 лет протравил анекдоты, вышел на "заслуженный" отдых, и здоров как бык, нельзя призвать, он ведь не стрелял в окопах, как же так (хотя, наверняка, стрелял, когда служил, в отличие от не силовика, который не служил и вообще не держал в руках никакого оружия), а ограниченно пригодного курьера или продавца по новому закону, к примеру, полуслепого со зрением минус 7, можно мобилизировать? Кто нужен, тем пусть и идут. Нужны полканы, пусть идут полканами (только большие сомнения, что их звания получены ими заслуженно, и они справятся в военное время и будут достойными командирами), а нужны стрелки, а полканы не нужны, пусть идут стрелками, как все, а чем они лучше других? Наоборот, с них требования должны быть выше, а выходит наоборот.
Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».
Вибачайте це маразматична позиція , берем дрища 45 кг і качка 95 кг хто кого швидше виснажить ? Нехай повіримо пропаганді у нас втрати менше , але не настільки менше . Ми тупо менше , нас менше , ресурсів у нас менше , як можна грати на виснаження стара українська приказка « поки жирний схудне , худий здохне» . Наші союзники дають на умовно 13 млрд евро в рік і в два рази більше платять москалям за вуглеводні і сільскогосподарську продукцію . Я давав статистику і данні місяць тому . Так якщо наші союзники продовжують накачувати москалів грошима більше ніж нас , так цей пост потруть і писати більше сенсу нема . Де санкції? Які санкції? По нпз бити не можна ?
20 млрд євро отримує росія тільки за газ від Європи.
За результатами 2023 року, обсяги постачання сільськогосподарської продукції Росією до Європейського Союзу становили приблизно $12.6 млрд. Якщо перерахувати цю суму за середнім курсом обміну на євро, то вона складе близько 11.59 мільярда євро.
Ці дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.
gpt 4
Біля десяти країн ЄС постійно імпортують скраплений природній газ, який виробляється на Ямальському заводі. ПІдприємство розташоване в російській Арктиці. Як йдеться у звіті, з грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.
Ключовими імпортерами російського скрапленого газу є Бельгія, Іспанія та Франція. На ці країни разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців. Росія отримує від країн ЄС за скраплений газ понад мільярд доларів щомісяця. Імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.
Згідно з даними, експорт трубопровідного газу Росією до Європи в 2023 році склав 28,3 мільярда кубометрів. Вартість цього експорту становить приблизно 12,03 мільярда євро.
Щодо скрапленого природного газу (СПГ), Росія експортувала до Європи 15,8 мільйона тонн, на суму близько 8,93 мільярда євро.
Ці розрахунки базуються на середній ціні газу в Європі в 2023 році, яка становила 40 євро за мегават-годину. Для обчислення були використані стандартні перетворення одиниць вимірювання та енергетичного вмісту газу.
Генератор текстів GPT 4 У 2023 році Україна експортувала сільськогосподарську продукцію до Європейського Союзу на суму близько $12,6 мільярдів. Перерахувавши цю суму в євро за припустимим курсом обміну, отримуємо приблизно 11,34 мільярда євро.
Ці дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.
Підсумок , резюме : я думаю хоч і трошки не по порядку приведені цитати , але ви можете порівняти суму допомоги від ЄС до України 18 млрд евро суму оплачену європою за газ з рф 20 млрд євро суму імпорту в ЄС сільскогосподарської продукції з рф 12,6 млрд доларів = 11,59 млрд євро суму імпорту в ЄС с.г. продукції з України теж 12,6 млрд доларів
висновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити
Hotab написав:detroytred з більш потужним противником перемогою є виснаження противника до стану, коли він відмовляється від подальших намірів проявляти агресію. А утримання вже захоплених територій стає важким тягарем. «СССР-Афганістан».
Хорошая мысль (кромя тягаря, тут спорно), наконец то кто-то сформулировал. Но это на форуме - почему такую формулировку не говорят можновладцы?
Залужний визначив, що війна на виснаження грає проти нас. І як тоді бути з таким варіантом перемоги?
не хочеться ставати як деякі і плодити 10 постів підряд, але блін вже трохи трохи набридло лояльно мовчати. Залужний значить був адекватним , якщо він розумів хоча б це , і я на 100% згоден з такою думкою.
холява написав:Бетон ВСІХ обов,язково мобілізують .
Ви повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ .
батьківщина це 1,2 млн чиновників , які подають електронні декларації, кілька сот тисяч тилових силовиків у різних установах : у поліції по боротьбі з економічними злочинами , кілька тисяч в офісі ген прокурора , дбр, податкова міліція, та інших тилових офісних силовиків у всіх силових відомствах . Повторюсь військові пенсіонери можуть разом з дівчатками патрульними патрулювати вулиці , а більше 100 тис патрульних цілком можуть на фронт. Як і половина чиновників всіх рівнів всі вони можуть замінити Успіха= долярчика та всіх інших. Вони- чиновники з цього корита зїли найбільше. І зараз бюджет на чиновників більше за бюджет армії