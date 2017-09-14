Hotab написав:

А недавно была норма, что молодых силовиков-пенсов, вообще, исключали с военного учета, то есть освобождали от обязанности защищать Родину.





Покажи «норму».Читаю и просто офигеваю от бреда.Проблема этих всех «силовиков-пенсов» лишь в отсутствии потребности именно их специальности. Вот есть военпенс юрист, на пенсии работает нотарем, адвокатом, или судьей. Онне стрелял. И куда такого майора? Если надо юрист части - да. Но он в части один. И он уже есть. Куда этого юриста?Аналогично с паролистом, каждое утро вводящим коды в систему «свой-чужой» в самолеты. Он делал лишь это! Не стрелял ни с чего. Никем никогда не командовал. Он не покомандует батальоном!Когда уже дойдет здесь, что «военный» - это не должность. Это такие же широкое понятие как «гражданский». Никто не ищет к себе на фирму просто «нужен гражданский»? Нужен специалист определенной области!!Когда говорят «у нас есть 200 (или сколько там) тысяч военпенсов», то это означает, что в большинстве они провели 25+ лет в армии. Если не баран, то значит майор и выше. Если даже это майор востребованной танковой специальности, то ему надо давать батальон. Или зама комбата . Но он например 10 лет не у дел и не нюхал пороха никогда. . А в потенциально его батальоне капитаны прошедшие 2+ года войны. Они батальон возьмут и будет результат. А майор погубит этот бат. А если это полковник-танкист? Танковых бригад у нас на пальцах одной руки. Там уже есть комбриги. Куда его?Механизма разжаловать - нет! Предположим что он появился, какой-то закон приняли.Приходит полковник разжалованный в танковую бригаду рядовым танкистом (мне эти уже как-то дико, ну да давайте фантазировать), а там комбат (теперь его начальник), это тот вчерашний литеха 5 лет назад, с которого полковник за пьянки премии снимал. И?Я уже не говорю о мыслях этого комбата… «заибись так выйди на пенсию подпалом, а завтра тебя разжалуют и заставят сортир в казарме драить. Вместе с пту-шником тупым..»жуть…Это все писать .. такое ощущение, что в зимнем дворце солдафонам рассказываешь зачем нужен унитаз. Но Мефалы визжат о сортах, ну да..Понятны аргументы людей с гражданским верхним образованием и порой в солидных должностях на гражданке, и они приходят «солдатом» . Но ведь точно так же вчерашний полковник приходит на гражданке всего лишь охранником лопат на стойке.Важный перец на гражданке - в армии начинает с нуля. Важный вояка в армии - на гражданке тоже никто. (За редкими исключениями в обе стороны, где образования перекликаются и начинать тогда можно не с нуля)