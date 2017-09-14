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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7631763276337634
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 01:21

  Hotab написав:
  katso написав:Но да, в горы можно только тем кто там когда то бывал. Кто не ходил раньше - не ходите, там все по другому, ну типа на карте прямая 10км, а в жизни ее летом идешь вокруг двое суток.


Когда приняли новый закон о мобилизации и ты готовишься брать границу через горы..


Зображення

Та горы лёгко можно на вертолёте перелететь
Главное выше 30метров не подыматься и в ЛЭП не впаяться по темноте
Сколько топлива надо до Дубоссар от ближайшего к кордону АТБ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 01:24

yama
на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант


1. А если не утратил квалификацию? Вот он есть такой полковник, ему дай департамент логистики в генштабе и он его возглавит. Но там есть уже полкан. И?
2. А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист? Где у него возник этот долг? За учебу в военном ВУЗе его как и учителя с бесплатным дипломом педа обязали отработать 5 лет (летчика 10) . Он отработал. Далее он уже служил ДЛЯ родины., которая его каждые 5 лет перенанимала (или не перенанимала, сказав «не нужен, пошел вон») . Или он залезал в долги к родине еще глубже?
Мой одногруппник в 30 лет (отслужив необходимый контракт после учебы) пошел возить на Еврокоптере бизнесменов. Пока Коломойского не закрыли, его возил из Днепра. Ни дня не участвовал в войне, нормально зарабатывал. Он по деньгам «должнее» родине, чем я, участвовавший с 14 года по 23-й? Я все эти годы залазил к Родине в долги, или наоборот ей отдавал лучшие годы? Как это считать? Если я залазил в долги, значит и долярчик с бобом счас залазит.. и чем больше служат, тем должнее.. кароч должен до смерти там быть. Тогда долг спишут.
А второго одногруппника (и третьего тоже) в 2002 - 2004 году при обвальном сокращении армии просто выгнали. Пилот во втором поколении. Папа полкан -пилот. Родной старший брат в отряде космонавтов был (правда в Монино, гы) . Его самого выгоняют просто по сокращению, о пенсии понятно речь не идет.. Он идет на стройку по ночам лопаты охранять, таксовать. Чтоб жрать что-то. Но тут хоть жизнь почти впереди, переучится, сделал не авиационную карьеру на гражданке. Могли сделать так и за год до пенсии. Страна имеет на это право. (причем не обязательно по сокращению, можно по окончанию контракта очередной контракт не заключить с ним.. армия то контрактная, ничего личного но ты не нужен) Тогда он должен родине? Или она ему?
По моему мнению это все (финансовую сторону) уже давно посчитало государство, потребовав перед выпуском с будущего лейтенанта подписать контракт на 5 (летчик 10 , но это с недавних пор) лет. Это и есть его финансовый долг.
А далее государство может как кота помойного выкинуть (где ты в 30, а то и даже 40+ с никому не нужным дипломом танкиста/артилериста на гражданке) или нанимать дальше. Как она (страна) решит.
Долг по защите у него остается таким же, как и каждого любого другого гражданина страны с мужскими гинеталиями.

Что касается ментов. У них нет званий. Там палкан может быть в армии рядовым согласно закона.
Их кухню более детально не знаю. Но емнип на военном учете по выходу на пенсию их так же само ставили, как и ЗСУ.

З. Ы. А вообще жаль что тебя не взяли патрульным в НацПол. Хлебнул бы этого дерьма, многое бы понял. В бюджетниках хорошо только тем, кто на взятках и откатах. Это единицы из всей армии бюджетников. Все остальные бедные как церковные крысы. Еще и бесправные, с ненормированным рабочим днем и без доплат за это. . (Это я канеш со своей колокольни об армии ).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 06:45

  yama написав:
  холява написав:Бетон
ВСІХ обов,язково мобілізують .

Ви повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ .
батьківщина це 1,2 млн чиновників , які подають електронні декларації, кілька сот тисяч тилових силовиків у різних установах : у поліції по боротьбі з економічними злочинами , кілька тисяч в офісі ген прокурора , дбр, податкова міліція, та інших тилових офісних силовиків у всіх силових відомствах . Повторюсь військові пенсіонери можуть разом з дівчатками патрульними патрулювати вулиці , а більше 100 тис патрульних цілком можуть на фронт. Як і половина чиновників всіх рівнів всі вони можуть замінити Успіха= долярчика та всіх інших. Вони- чиновники з цього корита зїли найбільше. І зараз бюджет на чиновників більше за бюджет армії

От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?

Здесь военная ветка, но всё сводится не к прогнозам, а к мантрам "могилизуйся" и всё тебе. А дальше трава не расти. Психологически это желание мести, у меня жизнь не удалась и ты сдохни.
А принципиально, откровенно, победа возможна?
Територии. Все три года сальдо минус.
Оружие- меньше. Не производим. Припасов нет.
Ресурс- огромный минус. Даже если вся страна погибнет, в рфии ещё остаётся 100 миллионов.
Только не нужно лапшать про потери 1:10. Пока орков убито за три года 2%.
2%. Чтобы физически хоть как-то нанести урон нужно 75 лет
Бетон
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