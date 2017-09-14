Додано: Суб 13 кві, 2024 01:24

на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант





1. А если не утратил квалификацию? Вот он есть такой полковник, ему дай департамент логистики в генштабе и он его возглавит. Но там есть уже полкан. И?2. А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист? Где у него возник этот долг? За учебу в военном ВУЗе его как и учителя с бесплатным дипломом педа обязали отработать 5 лет (летчика 10) . Он отработал. Далее он уже служил ДЛЯ родины., которая его каждые 5 лет перенанимала (или не перенанимала, сказав «не нужен, пошел вон») . Или он залезал в долги к родине еще глубже?Мой одногруппник в 30 лет (отслужив необходимый контракт после учебы) пошел возить на Еврокоптере бизнесменов. Пока Коломойского не закрыли, его возил из Днепра. Ни дня не участвовал в войне, нормально зарабатывал. Он по деньгам «должнее» родине, чем я, участвовавший с 14 года по 23-й? Я все эти годы залазил к Родине в долги, или наоборот ей отдавал лучшие годы? Как это считать? Если я залазил в долги, значит и долярчик с бобом счас залазит.. и чем больше служат, тем должнее.. кароч должен до смерти там быть. Тогда долг спишут.А второго одногруппника (и третьего тоже) в 2002 - 2004 году при обвальном сокращении армии просто выгнали. Пилот во втором поколении. Папа полкан -пилот. Родной старший брат в отряде космонавтов был (правда в Монино, гы) . Его самого выгоняют просто по сокращению, о пенсии понятно речь не идет.. Он идет на стройку по ночам лопаты охранять, таксовать. Чтоб жрать что-то. Но тут хоть жизнь почти впереди, переучится, сделал не авиационную карьеру на гражданке. Могли сделать так и за год до пенсии. Страна имеет на это право. (причем не обязательно по сокращению, можно по окончанию контракта очередной контракт не заключить с ним.. армия то контрактная, ничего личного но ты не нужен) Тогда он должен родине? Или она ему?По моему мнению это все (финансовую сторону) уже давно посчитало государство, потребовав перед выпуском с будущего лейтенанта подписать контракт на 5 (летчик 10 , но это с недавних пор) лет. Это и есть егодолг.А далее государство может как кота помойного выкинуть (где ты в 30, а то и даже 40+ с никому не нужным дипломом танкиста/артилериста на гражданке) или нанимать дальше. Как она (страна) решит.Долг по защите у него остается таким же, как и каждого любого другого гражданина страны с мужскими гинеталиями.Что касается ментов. У них нет званий. Там палкан может быть в армии рядовым согласно закона.Их кухню более детально не знаю. Но емнип на военном учете по выходу на пенсию их так же само ставили, как и ЗСУ.З. Ы. А вообще жаль что тебя не взяли патрульным в НацПол. Хлебнул бы этого дерьма, многое бы понял. В бюджетниках хорошо только тем, кто на взятках и откатах. Это единицы из всей армии бюджетников. Все остальные бедные как церковные крысы. Еще и бесправные, с ненормированным рабочим днем и без доплат за это. . (Это я канеш со своей колокольни об армии ).