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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 01:24
yama
на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант
1. А если не утратил квалификацию? Вот он есть такой полковник, ему дай департамент логистики в генштабе и он его возглавит. Но там есть уже полкан. И?
2. А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист? Где у него возник этот долг? За учебу в военном ВУЗе его как и учителя с бесплатным дипломом педа обязали отработать 5 лет (летчика 10) . Он отработал. Далее он уже служил ДЛЯ родины., которая его каждые 5 лет перенанимала (или не перенанимала, сказав «не нужен, пошел вон») . Или он залезал в долги к родине еще глубже?
Мой одногруппник в 30 лет (отслужив необходимый контракт после учебы) пошел возить на Еврокоптере бизнесменов. Пока Коломойского не закрыли, его возил из Днепра. Ни дня не участвовал в войне, нормально зарабатывал. Он по деньгам «должнее» родине, чем я, участвовавший с 14 года по 23-й? Я все эти годы залазил к Родине в долги, или наоборот ей отдавал лучшие годы? Как это считать? Если я залазил в долги, значит и долярчик с бобом счас залазит.. и чем больше служат, тем должнее.. кароч должен до смерти там быть. Тогда долг спишут.
А второго одногруппника (и третьего тоже) в 2002 - 2004 году при обвальном сокращении армии просто выгнали. Пилот во втором поколении. Папа полкан -пилот. Родной старший брат в отряде космонавтов был (правда в Монино, гы) . Его самого выгоняют просто по сокращению, о пенсии понятно речь не идет.. Он идет на стройку по ночам лопаты охранять, таксовать. Чтоб жрать что-то. Но тут хоть жизнь почти впереди, переучится, сделал не авиационную карьеру на гражданке. Могли сделать так и за год до пенсии. Страна имеет на это право. (причем не обязательно по сокращению, можно по окончанию контракта очередной контракт не заключить с ним.. армия то контрактная, ничего личного но ты не нужен) Тогда он должен родине? Или она ему?
По моему мнению это все (финансовую сторону) уже давно посчитало государство, потребовав перед выпуском с будущего лейтенанта подписать контракт на 5 (летчик 10 , но это с недавних пор) лет. Это и есть его финансовый
долг.
А далее государство может как кота помойного выкинуть (где ты в 30, а то и даже 40+ с никому не нужным дипломом танкиста/артилериста на гражданке) или нанимать дальше. Как она (страна) решит.
Долг по защите у него остается таким же, как и каждого любого другого гражданина страны с мужскими гинеталиями.
Что касается ментов. У них нет званий. Там палкан может быть в армии рядовым согласно закона.
Их кухню более детально не знаю. Но емнип на военном учете по выходу на пенсию их так же само ставили, как и ЗСУ.
З. Ы. А вообще жаль что тебя не взяли патрульным в НацПол. Хлебнул бы этого дерьма, многое бы понял. В бюджетниках хорошо только тем, кто на взятках и откатах. Это единицы из всей армии бюджетников. Все остальные бедные как церковные крысы. Еще и бесправные, с ненормированным рабочим днем и без доплат за это. . (Это я канеш со своей колокольни об армии ).
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 07:43
Бетон написав:
От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?
Коля не гірший варіант. Почитайте як працювала міліція під час другої світової і порівняйте з нашими. Казармений стан, зміни по 12 годин, на кінець 41-го половина особового складу пішла на фронт та була замінена жінками, до 1943 року склад міліцій відновився на 90% за рахунок непридатних до строївої служби. Про війсковий пенсів, яких не мобілізують "бо немає посади" це окрема тема. Яке ж лайно навкруг.
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d44
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Додано: Суб 13 кві, 2024 08:27
Hotab написав:
Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))
Ведмеді зможуть лише перший млн.
Далі ожиріють і не витримають...
fler написав: Дюрі-бачі написав:
Чим раніше почнемо топит танкери з нафтою - тим раніше в них гроші закінчаться.
Танкер топити не можна - це екологічна катастрофа. Треба трохи портів "покращити", щоб не було де завантажувати той танкер.
А навіщо топити?
Краса дронів, що можна робити маленькі, дешевенькі, потім поволі кружляти довкола і вибирати якесь смачне місце для обгризання. От, напр., гребний гвинт. Вибух. Його погне чи пожмакає. Корпус цілий. Але для москинів і всіх їхніх друзєй настає найцікавіше -- шукати буксири, допливати, тягнути...
Екологія щаслива. Дельфінам розваги на цілий місяць.
А якби порт -- то буде диміти. Фу.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 08:27
Якщо пуй дійсно згоден підписати старий "Стамбул" - нам потрібно проявити хитрість - погодитись, дочекатись виводу цапських військ з нашого Півдня, а потім "вероломно" напасти на Крим. Знаючи, що цапи постійно порушують всі договори, ми повинні зробити це першими.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:03
Ви дивуєтеся з їх ненaвисті до нас? Не варто.
Андре Моруа чудово описав цей психологічний момент:
«Мeрзотнuки завжди беруть гору над порядними людьми тому, що вони поводяться з порядними людьми, як із мepзотниками, а порядні люди поводяться з мepзотниками, як із порядними людьми.
Нерозумний не любить розумного, неосвічений – освіченого, невихований –вихованого і т.д.
І все це прикриваючись якою-небудь фразою: "Я людина проста ...", "я не люблю мудрувань", "я прожив своє життя і без цього", "все це від лукавого" і т.д.
А в душі – ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності».
«Ви все життя будете зустрічати людей, про яких із подивом скажете:
«За що він мене не злюбив?
Я ж йому нічого не зробив".
Помиляєтеся!
Ви нанесли йому найтяжчу образу: ви – живе заперечення його гнuлої натури».
Зорян Замков
І все-таки цікаво, яка причина нападу є головною?
1) За “парєбріком” було і є занадто багато заздрісного бидла? Але як би вони дізнались про нас -- таких гарних і красивих елоїв?
2) Чи навіть у їхній владі переважно заздрісне бидло і тому воно підтягнуло решту “насілєнія” зомбуванням на ТБ?
3) Чи їм всім просто було нудно в суч.світі...?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:10
Hotab написав:
А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать (и сейчас кормит пенсией с 45 лет). Получется афигенная картинка. Трактористы/бармены кормили армию, в т.ч. платились всл пенсии в 45 лет а теперь должны их ещё защищать, потому что полкан видите ли кроме какой-то примитивной работы (не нужной фронту) ничего не умеет.
Hotab написав:
а учебу в военном ВУЗе его как и учителя с бесплатным дипломом педа обязали отработать 5 лет (летчика 10) . Он отработал. Далее он уже служил ДЛЯ родины.
5 лет это манипуляция. Люди оплачивают армию со своих налогов не для того, чтобы через 5 лет им говорили, "фсё я долги отдал, теперь я почётный палкан и защищать вас не буду". В договоре должен быть пункт, даже после увольнения с ЗСУ бывший всл остаётся 1м в списке моб.резерва. Потому что ЗСУ не санаторий набирать с улицы немотивированных бомжей.
Действительно законы защищающие всл и впенсов (в т.ч. от войны) писались под мирное время, никто не думал что возникнет ситуация и большинство впенсов окажутся с "слишком высоким званием" или "не с той подготовкой". Или если думали, значит это диверсия.
За 2 года полномаштабной что то изменили? Выросли военные бюджеты, выросли зарплаты у тыловых крыс, выросли взятки военкомам. С трибуны Рады нам рассказывают что силы противника превосходят наши в 7 раз, людей нехватает. Но тыловых крыс, полицию и впенсов трогать низзя. Этттт как? Налогоплательщики баристы трактористы должны не только их содержать, но и защищать? Силовики хотят выехать на чьих-то спинах.
Бетон написав:
А принципиально, откровенно, победа возможна?
а воевать 3+ лет за чужой счёт. Один форумчанин больше года назал предсказал, что помощь США "до конца 2023 года" сколько в него плевали борцы с реальностью? Это ж какая прочная вера, что мы кому-то нужны.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:33
vitaliiangel
5 лет это манипуляция.
Никакой манипуляции. При разрыве первого контракта по своей вине лейтенант попадает в долг на вполне конкретную посчитанную сумму. Именно конкретная в гривнах. Это его долг.
После этого лишь плата за выполненную работу. 5 лет работал - 5 лет получал. Бариста платил именно за эти 5 лет, а не «а если что ты потом». Считай как пожарный . Пока он на работе на зарплате - гасит твой пожар. В отпуске и на пенсии - нет.
И , повторяю, каждый (государство и офицер) имеет право каждые 5 лет сказать друг другу «ты мне больше не нужен». И говорит.
Но, повторюсь, долг по защите у полкана есть и потом. Такой же как и у баристы. Равный. Об этом пишет закон об обороне и другие.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:38
За панікерство колись розстрілювали.
Не хочете воювати обкакані, то мовчіть і не лийте на дернова рашапропаганди.
Шуруйте через Тису і болт з вами.
Якась істерика останнім днями, а воювати нам є за що, за родину, за нашу землю, за наше майно.
Не будете воювати за Неньку, підете колись за мєдвєдєва в м'ясні штурми, все просто, навіть недалекий зрозуміє.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:42
d44 написав: Бетон написав:
От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?
Коля не гірший варіант. Яке ж лайно навкруг.
І не кажіть, тітко (с)
Інша справа, якщо кацапи переможуть. Ось тоді все одразу стане на свої місця! Буде ясно, кого ви захищаєте у війні проти НАТО, відсвічуючи в тепліку в окопах)))
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