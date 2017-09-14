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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:55
Hotab написав:
Бариста платил именно за эти 5 лет, а не «а если что ты потом». Считай как пожарный . Пока он на работе на зарплате - гасит твой пожар. В отпуске и на пенсии - нет.
я ровно о том же и говорю. В мирное время бариста кормит всл, в военное кормит и защищает. У меня был случай, небольшое дтп, ударили в дверь на парковке. Страховка полное КАСКО и страховая... мне отказывает в выплате. Когда нет дтп страховая твой самый надёжный партнёр. А когда дтп "мы вас не знаем".
То есть впенсы получаются как СК когда нет войны "платите нам пенсии в 45 лет, за то что мы вас защищали". Когда приходит война "платите нам пенсии в 45 лет и защищайте" потому что полкану в окопе делать нечего, а в рядовые его низзя.
к тем кто уволился из ЗСУ претензия только одна, зачем вы занимали чье то место. Может на том месте бы нормальный человек служил и приносил бы пользу. Бывают конечно исключения, здоровье, семейные обстоятельства. Когда увольнение вынужденное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 09:57
Schmit написав:
Якщо пуй дійсно згоден підписати старий "Стамбул" - нам потрібно проявити хитрість - погодитись, дочекатись виводу цапських військ з нашого Півдня, а потім "вероломно" напасти на Крим. Знаючи, що цапи постійно порушують всі договори, ми повинні зробити це першими.
И чем мы тогда будем отличаться от россиян, если начнём вести себя как шакалы?
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Andrey2512
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:00
vitaliiangel
Страховка полное КАСКО и страховая..
Обратись в страховую на следующий день после окончания полиса. И все поймешь
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:03
Hotab написав:vitaliiangel
Страховка полное КАСКО и страховая..
Обратись в страховую на следующий день после окончания полиса. И все поймешь
ценный опыт стоит денег.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:05
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
Страховка полное КАСКО и страховая..
Обратись в страховую на следующий день после окончания полиса. И все поймешь
ценный опыт стоит денег.
Канеш. Ты то во влажных мечтах думал купил полис на год, а обращаться за выплатами будешь всю жизнь.,
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:08
Hotab написав:
Канеш. Ты то во влажных мечтах думал купил полис на год, а обращаться за выплатами будешь всю жизнь.
как всегда звиздёшь с твоей учётки.
полис стоил ЕМНИП 600 уе и покупался 3 года, когда произошло дтп мне отказали в выплате ~800 уе. Я в плюсе или минусе? Мне точно нужно было 3 года содержать СК которая в итоге мне отказала в выплате? Буду ли я покупать каско дальше? тут ответы на все вопросы. ЗСУ содержалось в мирное время для защиты от военных угроз. Когда военные угрозы наступили, нам говорят ваши налоги мы давно проели, защищайте себя сами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 10:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:13
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Канеш. Ты то во влажных мечтах думал купил полис на год, а обращаться за выплатами будешь всю жизнь.
полис стоил 600 уе покупался 3 года, когда произошло дтп мне отказли в выплате ~800 уе. Я в плюсе или минусе? Мне точно нужно было 3 года содержать СК которая в итоге мне отказала в выплате?
Я не знаю сколько и кого тебе НАДО содержать. Ты прекрасно рассказываешь о «давайте зарплату 300 тыс, и будут очереди в армию», но почему то думаешь что офицеру за 5 лет контракта платили столько, что он до смерти в долгу перед тобой)) Нет. Он жил на 500 дол, попрощался и ушел. Так же как и школьный психолог . Никто никому не должен и никто н кого не держит Никто ничто место не занимает . Открытый рынок труда
как всегда звиздёшь с твоей учётки.
Ты как всегда не понял ничего о аналогии «ск- офицер на контракте». Ну и ладно.
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:19
по закону
Hotab написав:
Я не знаю сколько и кого тебе НАДО содержать. Ты прекрасно рассказываешь о «давайте зарплату 300 тыс, и будут очереди в армию», но почему то думаешь что офицеру за 5 лет контракта платили столько, что он до смерти в долгу перед тобой)) Нет. Он жил на 500 дол, попрощался и ушел. Так же как и школьный психолог . Никто никому не должен и никто н кого не держит Никто ничто место не занимает . Открытый рынок труда
ты прав. и СК нашла в договоре пункт по которому можно не выплачивать. Вопрос не в юридической плоскости. Государство это консенсус, когда всех +/- всё устраивает. Если консенсус нарушен люди бегут через Тису, не платят налоги, работают без оформления, уклоняются от мобилизации.
По закону они не правы. По факту закон нарушает консенсус. Чем это чревато рассказать? Чивакуня тоже нарушил консенсус, когда беркут избили студентов. По закону 100% имели право. Народ не сильно согласился с этим правом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:21
d44 написав: Бетон написав:
От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?
Коля не гірший варіант. Почитайте як працювала міліція під час другої світової і порівняйте з нашими. Казармений стан, зміни по 12 годин, на кінець 41-го половина особового складу пішла на фронт та була замінена жінками, до 1943 року склад міліцій відновився на 90% за рахунок непридатних до строївої служби. Про війсковий пенсів, яких не мобілізують "бо немає посади" це окрема тема. Яке ж лайно навкруг.
1.Якщо поліція піде захищати народ на фронт, то хто буде захищати владу від народу?
2.Крім невеликої кількості в патрульній поліції, які були набрані ще при Деканои́дзе там зараз не найкращій контингент. М'яко кажучи.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:31
Andrey2512 написав:
И чем мы тогда будем отличаться от россиян
Schmit написав:
Якщо пуй дійсно згоден підписати старий "Стамбул" - нам потрібно проявити хитрість - погодитись, дочекатись виводу цапських військ з нашого Півдня, а потім "вероломно" напасти на Крим. Знаючи, що цапи постійно порушують всі договори, ми повинні зробити це першими.
, если начнём вести себя как шакалы?
Вас турбує, що про нас напишуть в книгах, чи подальше існування/виживання України? Як би благородно ми себе у цій війні не вели, історію напишуть переможці, а переможеним припишуть всі найгірші якості людства, тому з шакалами вести себе по-людськи - неначасі.
Інші варіанти повернути майстерно просрані території - лише тілами мобілізованих українців з лопатами і то успіх не гарантовано. Вибирайте.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 13 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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