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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7634763576367637>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:32

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать


Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:33

  UA написав:Якщо поліція піде захищати народ на фронт, то хто буде захищати владу від народу?
смотрел давно интервью какого то полицейского в чине, он сказал что в связи с комендантским часом полиции прибавилось работы.
  katso написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать


Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.

по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 10:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:36

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Якщо поліція піде захищати народ на фронт, то хто буде захищати владу від народу?
смотрел давно интервью какого то полицейского в чине, он сказал что в связи с комендантским часом полиции прибавилось работы.

Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:42

  UA написав:Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
я сюда кидал видос как из полиции начали переводить в штурмовики и один возмущенно сказал, типа я рисковал жизнью на майдане а теперь должен на войну идти. То есть шли на работу в полицию никуя не делать и ничем не рисковать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:45

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
я сюда кидал видос как из полиции начали переводить в штурмовики и один возмущенно сказал, типа я рисковал жизнью на майдане а теперь должен на войну идти. То есть шли на работу в полицию никуя не делать и ничем не рисковать.

Робити я не хочу, а красти я боюсь.
Поїду я у Київ в поліцію наймусь.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00

  UA написав:
  vitaliiangel написав:по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.

Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.

В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.

А в реалиях нормальных стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане, огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы для того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам.
Кроме того продажа огнестрела там часто идёт под справочку НЕ купленную от многих врачей, что пациент более-менее здоров и в процессе применения ствола не отстрелит первым выстрелом себе голову.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:05

  UA написав:В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
вы еще глубже ковырнули. А чего кто ждал от самых низких зарплат в Европе и безработицы? Неужели мотивированных, обученных специалистов готовых содержать в т.ч. тыл (пенсы, дети, инвалиды, полиция, комунальщики, медики, чиновники) не говоря про военных. Где-то тут причина наших проблем. Если к людям по скотски, какой в итоге хотят увидеть фидбэк?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:09

https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/13/7451065/

На 2,5 році війни пішли санкції ...
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:11

  барабашов написав:
  UA написав:Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.

В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.

А в реалиях нормальых стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы доя того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти мог попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам

Сьогодні по пляшкам стріляє, завтра дільничного з всіма його наркоточками розстріляє.
Цеж бізнес клімат поважних людей.

ПС В сссср коли 20 річний хлопець повертався з Афганистану йому не можно було купити алкоголь, бо з 21 року зробили продаж бухла.
Вбивати аборигенів по кишлаках можна, а пляшку купити ні
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:11

  fler написав:
  d44 написав:
  Бетон написав:От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?
Коля не гірший варіант. Яке ж лайно навкруг.

І не кажіть, тітко (с)
Інша справа, якщо кацапи переможуть. Ось тоді все одразу стане на свої місця! Буде ясно, кого ви захищаєте у війні проти НАТО, відсвічуючи в тепліку в окопах)))

Кацапи не закривають кордони
Бетон
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