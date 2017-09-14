Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00

UA написав: vitaliiangel написав: по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен. по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.

Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.



В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина. Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.

А в реалиях нормальных стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане, огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы для того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам.Кроме того продажа огнестрела там часто идёт под справочку НЕ купленную от многих врачей, что пациент более-менее здоров и в процессе применения ствола не отстрелит первым выстрелом себе голову.