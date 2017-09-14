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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:32
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать
Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.
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katso
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:33
UA написав:
Якщо поліція піде захищати народ на фронт, то хто буде захищати владу від народу?
смотрел давно интервью какого то полицейского в чине, он сказал что в связи с комендантским часом полиции прибавилось работы.
katso написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать
Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.
по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 10:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:36
vitaliiangel написав: UA написав:
Якщо поліція піде захищати народ на фронт, то хто буде захищати владу від народу?
смотрел давно интервью какого то полицейского в чине, он сказал что в связи с комендантским часом полиции прибавилось работы.
Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:42
UA написав:
Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
я сюда кидал видос как из полиции начали переводить в штурмовики и один возмущенно сказал, типа я рисковал жизнью на майдане а теперь должен на войну идти. То есть шли на работу в полицию никуя не делать и ничем не рисковать.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 10:45
vitaliiangel написав: UA написав:
Не звергайте уваги на те що кажуть, дивіться на те що роблять.
я сюда кидал видос как из полиции начали переводить в штурмовики и один возмущенно сказал, типа я рисковал жизнью на майдане а теперь должен на войну идти. То есть шли на работу в полицию никуя не делать и ничем не рисковать.
Робити я не хочу, а красти я боюсь.
Поїду я у Київ в поліцію наймусь.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00
UA написав: vitaliiangel написав:
по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.
В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
А в реалиях нормальных стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане, огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы для того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам.
Кроме того продажа огнестрела там часто идёт под справочку НЕ купленную от многих врачей, что пациент более-менее здоров и в процессе применения ствола не отстрелит первым выстрелом себе голову.
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барабашов
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:05
UA написав:
В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
вы еще глубже ковырнули. А чего кто ждал от самых низких зарплат в Европе и безработицы? Неужели мотивированных, обученных специалистов готовых содержать в т.ч. тыл (пенсы, дети, инвалиды, полиция, комунальщики, медики, чиновники) не говоря про военных. Где-то тут причина наших проблем. Если к людям по скотски, какой в итоге хотят увидеть фидбэк?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:09
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:11
барабашов написав: UA написав:
Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.
В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
А в реалиях нормальых стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы доя того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти мог попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам
Сьогодні по пляшкам стріляє, завтра дільничного з всіма його наркоточками розстріляє.
Цеж бізнес клімат поважних людей.
ПС В сссср коли 20 річний хлопець повертався з Афганистану йому не можно було купити алкоголь, бо з 21 року зробили продаж бухла.
Вбивати аборигенів по кишлаках можна, а пляшку купити ні
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UA
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:11
fler написав: d44 написав: Бетон написав:
От того, кого придётся защищать, у меня кривая ухмылка от омерзения.
Колю котлету и его рестораны?
Коля не гірший варіант. Яке ж лайно навкруг.
І не кажіть, тітко (с)
Інша справа, якщо кацапи переможуть. Ось тоді все одразу стане на свої місця! Буде ясно, кого ви захищаєте у війні проти НАТО, відсвічуючи в тепліку в окопах)))
Кацапи не закривають кордони
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