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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:17
Бетон написав:
Кацапи не закривають кордони
Это не совсем так, там единый реестр и эл.повестка закрывает выезд. Т.е. уже даже через Тису не выходит.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:17
katso написав:
Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.
Вот я тоже всё время об этом думаю. Если одна сторона договора не выполнила свои обязанности, то это даёт другой стороне какие-то права, обычно на возмещение или компенсации. Может так случится, что воспользоваться этим правом в полной мере, или вообще полностью, не удастся, но ни в каком сне что-то не могу представить, чтобы по договору пострадавшая сторона ещё была бы чем-то дополнительно обязана.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:18
katso написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист?
потому что бульдозерист затем и кормил жирного полкана, чтобы в случае войны было кому воевать
Вот именно. Смысл же государства вроде же в этом - человек ВСЮ ЖИЗНЬ платит им налоги чтоб армия его защитила если война, а не чтоб если война его упаковали люди в форме насильно делая солдатом.
Я тоже не понимаю, почему в мгновение мы, гражданские, из подзащитных, чудным образом превратились в во всём виноватых. А те, кто пилили самолёты на металл сейчас живут во Франции.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:18
vitaliiangel написав: UA написав:
В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
вы еще глубже ковырнули. А чего кто ждал от самых низких зарплат в Европе и безработицы? Неужели мотивированных, обученных специалистов готовых содержать в т.ч. тыл (пенсы, дети, инвалиды, полиция, комунальщики, медики, чиновники) не говоря про военных. Где-то тут причина наших проблем. Если к людям по скотски, какой в итоге хотят увидеть фидбэк?
Це все відголоски "Великої приватизації" 90-х.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:19
stm написав: Бетон написав:
Кацапи не закривають кордони
Это не совсем так, там единый реестр и эл.повестка закрывает выезд. Т.е. уже даже через Тису не выходит.
Не слежу за их новостями, но вижу что они массово ездят на курорты туда сюда. Видимо повестки дают военным в запасе, а не трактористам блин))
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 13 кві, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:20
Hotab написав:yama
на гражданке есть понятие утрата квалификации прошло условно 3 года с момента когда тьі работал айтишником , то есть когда то три года назад тьі бьіл сеньой девелопер с зарплатой в 10к $, а последних три года валял дурака или работал баристой у себя в своем кафе или подался в елитньіе таксистьі со знанием английского где несколько сот баксов в день можно рубить , усе тьі уже не можешь бьіть сеньйор девелопер , максимум джуниор какой то. Бьіл майор та хоть полкан , прошло 2-3 года усе тьі в лучшем случае сержант
1. А если не утратил квалификацию? Вот он есть такой полковник, ему дай департамент логистики в генштабе и он его возглавит. Но там есть уже полкан. И?
2. А почему «полкан» в 50+ со зрением тоже 0.7 должнее, чем бульдозерист? Где у него возник этот долг? За учебу в военном ВУЗе его как и учителя с бесплатным дипломом педа обязали отработать 5 лет (летчика 10) . Он отработал. Далее он уже служил ДЛЯ родины., которая его каждые 5 лет перенанимала (или не перенанимала, сказав «не нужен, пошел вон») . Или он залезал в долги к родине еще глубже?
Мой одногруппник в 30 лет (отслужив необходимый контракт после учебы) пошел возить на Еврокоптере бизнесменов. Пока Коломойского не закрыли, его возил из Днепра. Ни дня не участвовал в войне, нормально зарабатывал. Он по деньгам «должнее» родине, чем я, участвовавший с 14 года по 23-й? Я все эти годы залазил к Родине в долги, или наоборот ей отдавал лучшие годы? Как это считать? Если я залазил в долги, значит и долярчик с бобом счас залазит.. и чем больше служат, тем должнее.. кароч должен до смерти там быть. Тогда долг спишут.
А второго одногруппника (и третьего тоже) в 2002 - 2004 году при обвальном сокращении армии просто выгнали. Пилот во втором поколении. Папа полкан -пилот. Родной старший брат в отряде космонавтов был (правда в Монино, гы) . Его самого выгоняют просто по сокращению, о пенсии понятно речь не идет.. Он идет на стройку по ночам лопаты охранять, таксовать. Чтоб жрать что-то. Но тут хоть жизнь почти впереди, переучится, сделал не авиационную карьеру на гражданке. Могли сделать так и за год до пенсии. Страна имеет на это право. (причем не обязательно по сокращению, можно по окончанию контракта очередной контракт не заключить с ним.. армия то контрактная, ничего личного но ты не нужен) Тогда он должен родине? Или она ему?
По моему мнению это все (финансовую сторону) уже давно посчитало государство, потребовав перед выпуском с будущего лейтенанта подписать контракт на 5 (летчик 10 , но это с недавних пор) лет. Это и есть его финансовый
долг.
А далее государство может как кота помойного выкинуть (где ты в 30, а то и даже 40+ с никому не нужным дипломом танкиста/артилериста на гражданке) или нанимать дальше. Как она (страна) решит.
Долг по защите у него остается таким же, как и каждого любого другого гражданина страны с мужскими гинеталиями.
Что касается ментов. У них нет званий. Там палкан может быть в армии рядовым согласно закона.
Их кухню более детально не знаю. Но емнип на военном учете по выходу на пенсию их так же само ставили, как и ЗСУ.
З. Ы. А вообще жаль что тебя не взяли патрульным в НацПол. Хлебнул бы этого дерьма, многое бы понял. В бюджетниках хорошо только тем, кто на взятках и откатах. Это единицы из всей армии бюджетников. Все остальные бедные как церковные крысы. Еще и бесправные, с ненормированным рабочим днем и без доплат за это. . (Это я канеш со своей колокольни об армии ).
Я не буду вбивати час в суботу на ввдповідь. Коротко, військові пенсіонери не мають жодних привілеїв у захисті від призову на будь яку посаду порівняно з цивільними, не залежно від їх звання досвіду і так далі , адже досвід цивільних теж не враховується, коли начальника постачання , або власника фільми призивають рядовим солдатом Ніхто не враховує його заслуги на гражданке і його звання на гражданке. Так що втратив майор полковник чи не втратив кваліфікацію цілком справитися в званні сержанта чи солдата на будь якій посаді. Нема місця в штабі - велкам в піхоту в посадку. Так само як начальник служби постачання великої торгової фірми . Якого дива якісь його старі заслуги мають враховувати ??? Служив майор отримував зарплату пільги і т.д. Відслужив , все рівний перед законом як всі громадяни.
Востаннє редагувалось yama
в Суб 13 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:21
vitaliiangel
Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать д
У тебя один пример несуразнее другого. Со страховой ты уже все понял? После окончания срока полиса не пойдешь просить деньги? Теперь к сыну. Сына 25 лет именно содержали. То есть в него вкладывали, а он ничего. Военный получал и выполнял обязанности. Давай еще примеры. Эти не работают
коли начальника постачання , або власника фільми призивають рядовим солдатом
Звільнений полковник в цивільне життя теж приходить охоронцем в АТБ , або автостоянки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 кві, 2024 11:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:28
барабашов написав: UA написав: vitaliiangel написав:
по хотабу жирный полкан впенс, получив в мирное время содержание согл. закона теперь никому ничего не должен. Точнее обязанности такие же, как у трактористов. Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Люли діляться на тих кого нагибають, та тих хто нагибає.
В українських реаліях якщо синок в матері не відбирає пенсію на бухло-наркотики, то вже нормальна людина.
А в реалиях нормальных стран, где естественно воруют, но хотя бы не из убытков, перед тем как нариду, нагнув буквой ГЮ, дадут сапёрную лопатку или АК47 с двумя ржавыми рожками и направят на условный Токмак, разрешат иметь не только дома, но и в кармане, огнестрел, а то нарезное автоматическое, хотя бы для того, чтоб будущий защитник мог с него в бутылку с под пива метров с 20ти попасть, заодно заботясь о своей форме в ходе тренировок по пальбе по пивным банкам.
Кроме того продажа огнестрела там часто идёт под справочку НЕ купленную от многих врачей, что пациент более-менее здоров и в процессе применения ствола не отстрелит первым выстрелом себе голову.
Щоб навчитися стріляти право на носіння зброї непотрібне.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:37
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Кацапи не закривають кордони
Это не совсем так, там единый реестр и эл.повестка закрывает выезд. Т.е. уже даже через Тису не выходит.
Не слежу за их новостями, но вижу что они массово ездят на курорты туда сюда. Видимо повестки дают военным в запасе, а не трактористам блин))
Трактористы не встречаются так часто на курортах, как с семенами подсолнухов на наших территориях. Вы опять не следите просто кого встречаете. Таких же против войны каким хотите стать. И в большинстве они проедают запасы.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 11:39
somilitark написав:
За панікерство колись розстрілювали.
Шуруйте через Тису і болт з вами.
Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.
Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.
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