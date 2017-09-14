Додано: Суб 13 кві, 2024 11:45

vitaliiangel

Боже, какой ты тугой…Твоя реальная история со страховой мне не интересна. Я и не вникал в нее. Ты притащил аналогию со страховой - получай ответ.



Полис закончился когда у палкана закончился контракт. Бизнес платит налоги (полис ) для другого палкана (другая СК) , который счас служит. С него он и должен спрашивать.



Не знаю как там было в СА, я не был там. Наверное проф армия, на 25 лет зашел, и должен все 25 лет. А государство тебе должно все 25 лет. Гарантирует что будет содержать и тд. Наверное там палкан должен всегда, хз.

В капиталистической контрактной армии никто никому не клялся ни в чем: государство прекрасно в 35 лет парня танкиста без пенсии выгоняет, и он идет с нуля начинать жизнь: ни диплома (кроме танкового), ни опыта работы. Но он еще должен кому-то остался? Серьезно??