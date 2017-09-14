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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 763676377638763976407641>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:41

  yama написав:Hotab на 90% впевнений що відправлять в піхоту там де найбільший дефіцит

  yama написав:моя військово облікова спеціальність - технік забою.

Так у тебе відповідна спеціальність, ти майстер своєї справи, тільки піхота. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:42

  Hotab написав:У тебя один пример несуразнее другого. Со страховой ты уже все понял? После окончания срока полиса не пойдешь просить деньги?
напомни-ка когда в твоем примере у граждан закончился полис? бизнес и физлица перестали платить налоги 24.02.2022 или может в 2023 - 2024 ? а впенсы перестали их защищать потому что "контракт закончился" (то что пенсии с 45л тоже часть контракта мы конечно "забыли")

и ты снова лжёшь. В своём примере я обратился в страховую в период действия полиса, но ты какого-то х.. я начал лгать, что просил деньги уже после.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:45

vitaliiangel
Боже, какой ты тугой…Твоя реальная история со страховой мне не интересна. Я и не вникал в нее. Ты притащил аналогию со страховой - получай ответ.

Полис закончился когда у палкана закончился контракт. Бизнес платит налоги (полис ) для другого палкана (другая СК) , который счас служит. С него он и должен спрашивать.

Не знаю как там было в СА, я не был там. Наверное проф армия, на 25 лет зашел, и должен все 25 лет. А государство тебе должно все 25 лет. Гарантирует что будет содержать и тд. Наверное там палкан должен всегда, хз.
В капиталистической контрактной армии никто никому не клялся ни в чем: государство прекрасно в 35 лет парня танкиста без пенсии выгоняет, и он идет с нуля начинать жизнь: ни диплома (кроме танкового), ни опыта работы. Но он еще должен кому-то остался? Серьезно??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 11:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:47

  Hotab написав:vitaliiangel
Боже, какой ты тугой…Таоя реальная история со страховой мне не интересна.

Полис закончился когда у палкана закончился контракт. Бизнес платит налоги (плис ) для другого палка на (другая СК) , который счас служит. С него он и должен спрашивать.

а пенсии в 45 ЗА ЧТО? за то что нас защищали в мирное время? Теперь трактористы должны и пенсии впенсам платить и воевать за них, потому что полкана рядовым нельзя. Значит вообще призвать нельзя. Потому что офицерского состава как грязи. Особенно в тылу. А на нуле нужны рядовые, чтобы окопы рыть и снаряды носить/мыть.

и кто плять тут тугой? Если бы впенсам платили пенсии как трактористам и призывали их как рядовых, ну вот не было бы вопросов. А так сделаи из них касту свадебных генералов. Звание есть, пенсия есть, а пользы нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:53

vitaliiangel

а пенсии в 45 ЗА ЧТО?


Точно не за то, что он теперь должен до конца дней кому то что-то . А если он изгнан за 2 года до пенсии, то не должен? Должен только пенс?
Завуч школы на пенсии бежит к тебе учить твоего сына таблицу умножения, если тебе захотелось? А безработный завуч без пенсии бежит? Пожарный тушит тебе пожар на пенсии? А просто бывший пожарный без пенсии?
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:57

  Hotab написав:vitaliiangel

а пенсии в 45 ЗА ЧТО?


Точно не за то, что он теперь должен до конца дней кому то что-то . А если он изгнан за 2 года до пенсии, то не должен? Должен только пенс?
Завуч школы на пенсии бежит к тебе учить твоего сына таблицу умножения, если тебе захотелось? А безработный завуч без пенсии бежит? Пожарный тушит тебе пожар на пенсии? А просто бывший пожарный без пенсии?

читай внимательно
  vitaliiangel написав:Если бы впенсам платили пенсии как трактористам и призывали их как рядовых, ну вот не было бы вопросов.


учителям платят пенсию в 45 в самом расцвете сил, когда ещё пахать и пахать можно? у учителей есть регалии за которые их не призывают, например учителя пения, потому что их специальность не востребована?

У впенсов есть и то и другое, что в текущей ситуации означает "тракторист должен здоровому 45-55л лбу платить пенсию и ещё защищать его".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:00

vitaliiangel

учителям платят пенсию в 45 в самом расцвете сил,


Еще раз читай сам: нет в законе о пенсиях ни слова «но ты там смотри, ты ж в 45 пошел, ты там должен есть что».
И это… Ранее учителя могли уходить тоже намного раньше, по выслуге лет. Как и клерки госслужбы. Но нигде ни слова «это тебе такая радость в долг».


тракторист должен здоровому 45-55л лбу платить пенсию и ещё защищать его".
Это первее что ты должен усвоить . Никто не первее друг друга бежит в окоп, а именно равные.
Никаких «пусть сначала он, он смоктал». Ты этого пока что не усвоил.



Обязанности по защите страны у обоих равные. Никто не первее другого. Никаких «пусть сначала военпенс». Он не задолжал абсолютно ничего.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:05

  Hotab написав:vitaliiangel

а пенсии в 45 ЗА ЧТО?


Точно не за то, что он теперь должен до конца дней кому то что-то . А если он изгнан за 2 года до пенсии, то не должен? Должен только пенс?
Завуч школы на пенсии бежит к тебе учить твоего сына таблицу умножения, если тебе захотелось? А безработный завуч без пенсии бежит? Пожарный тушит тебе пожар на пенсии? А просто бывший пожарный без пенсии?

Я как-то вот наблюдаю тут два взаимоисключающих утверждения. Первое - что военные пенсионеры должны ровно столько же, сколько и другие пригодные к службе граждане, и могут призываться на общих основаниях. И второе - что военные пенсионеры, которые, конечно же, со званиями от майора и выше, бесполезны на фронте, поскольку нет задач, соответствующих их званию, поэтому не призываются. В первом случае вопросов, вроде бы, нет, за исключением того, как это с фактами согласуется. Во втором основной вопрос -- а почему они тогда в 45 уже пенсионеры, то есть официально признаются к службе непригодными, а трактористы поголовно годны ещё двадцать лет после этого возраста?
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:07

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в 45 уже пенсионеры, то есть официально признаются к службе непригодными


Они не признаются непригодными. Они просто согласно закона заработали уже пенсию. Закон этот известен всем. Он не для избранных. Каждый может отправить себя или своего сына за ранней пенсией.
Военная служба - не депутатство в ВР, это доступно всем. Сильно хорошо и приятно там? Ранняя пенсия? Почему вы не пошли туда ?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:08

  M-Audio написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

а пенсии в 45 ЗА ЧТО?


Точно не за то, что он теперь должен до конца дней кому то что-то . А если он изгнан за 2 года до пенсии, то не должен? Должен только пенс?
Завуч школы на пенсии бежит к тебе учить твоего сына таблицу умножения, если тебе захотелось? А безработный завуч без пенсии бежит? Пожарный тушит тебе пожар на пенсии? А просто бывший пожарный без пенсии?

Я как-то вот наблюдаю тут два взаимоисключающих утверждения. Первое - что военные пенсионеры должны ровно столько же, сколько и другие пригодные к службе граждане, и могут призываться на общих основаниях. И второе - что военные пенсионеры, которые, конечно же, со званиями от майора и выше, бесполезны на фронте, поскольку нет задач, соответствующих их званию, поэтому не призываются. В первом случае вопросов, вроде бы, нет, за исключением того, как это с фактами согласуется. Во втором основной вопрос -- а почему они тогда в 45 уже пенсионеры, то есть официально признаются к службе непригодными, а трактористы поголовно годны ещё двадцать лет после этого возраста?

По законодательству так, а не иначе. Справедливость находится ниже законности всегда. В плане градации. Справедливость вне закона быть не может.
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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