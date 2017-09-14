|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:10
stm
Именно с военной службой тут даже и от справедливости не далеко. Это не судья верховного суда, место длступоное не только лишь всем. Не депутат вр и должность министра.
В армию никогда не было очередей и больших конкурсов. Все кто хотел раннюю пенсию и ото все - всегда могли .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11801
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:14
Hotab написав:stm
Именно с военной службой тут даже и от справедливости не далеко. Это не судья верховного суда, место длступоное не только лишь всем. Не депутат во и должность министра.
В армию никогда не было очередей и больших конкурсов.
Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4747
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:16
vitaliiangel
приходишь ты к стоматологу
и говоришь «ты слишком много получаешь..между прочим тебя учило государство , а ты это .., я тебе дам 1000 грн и это на все мои зубы до конца моих дней»
И он тебе «если ты так мне завидуешь, почему ты не стоматолог, эта дверь открыта всем»
Так работает твой пример.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 кві, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11801
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:18
Бетон написав:
Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию. Так повезло не всем. Но затраты логистики посчитайте и 2 месячного отсутствия на связи с семьёй. Как-то так.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4747
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:22
подведу итог. Закон что впенса в звании рядовым в окоп нельзя написан под мирное время. Типа чтобы не уронить статус погон. Сейчас война, и если ваша специальность не подходит, каждому м 18-60 нужно предложить переобучение. А только потом службу. Это уравняет в правах тыловых крыс и трактористов-штурмовиков.
По погонам нужна чистка, чья должность соответствует званию, тех не трогать. Остальных на период войны рядовыми. Погоны не могут служить бронью от мобилизации, они для другого были задуманы.
Если ЗСУ нужна только пехота, надо пересматривать концепцию обороны, ни одно общество не в состоянии генерировать столько людей одной специальности. От записи в личном деле пехотинцем не становятся (так же как и врачом, водилой, психологом). В любом деле обязательно профпригодность и желательно опыт. Если игнорировать профпригодность результат войны я могу озвучить здесь и сейчас.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 13:15, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22936
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2393 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:25
Hotab Тут как в мультике... -Помнишь, царь, как ты у нас полцарства взаймы взял?
Если говорить, что у военных пенсов закончился контракт, то их можно рассматривать как трактористов. И до 60 любой полковник легко может послужить в окопе как рядовой, если толку как от полковника ноль.
-
19professor69
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:30
stm написав: Бетон написав:
Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию. Так повезло не всем. Но затраты логистики посчитайте и 2 месячного отсутствия на связи с семьёй. Как-то так.
Фильтацию проходят все мужчины. Все. И у нас и у них.
Это никак не связано с закрытием границ.
Это вообще другая история уже
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:30
19professor69
И до 60 любой полковник легко может послужить в окопе как рядовой
В принципе - да. При опрелеленных изменениях в законы. Но первое что должны усвоить виталики - он ничуть не должнее, чем тракторист. Абсолютно нигде он в долг не брал. Как и бюджетный учитель, библиотекарь, клерк в доманевском райсовете и ид.
Все за вою зарплату работают. А не как кабан к пасхе нагуливает жир, чтобы на Пасху он отдал долг в виде кровянки и шашлыка.,
Таким образом «пусть сначала вот тот» - это бред сивой кобылы.,
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 кві, 2024 12:33, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11801
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:32
stm написав: Hotab написав:stm
Именно с военной службой тут даже и от справедливости не далеко. Это не судья верховного суда, место длступоное не только лишь всем. Не депутат во и должность министра.
В армию никогда не было очередей и больших конкурсов.
Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
от не треба вибірково підходити до питання. якщо формально за законом - то бусіфікація теж незаконна. а якщо ми захищаємо країну - то дійсно дивно. ті, хто 20 років платив податки, має захищати Батьківщину, а ті хто двадцять років протирав штани у формі (бо виявляється вони нічого не вміють), отримуючи кошти нібито за захист Батьківщині - нічого для захисту зробити не може. як писали вище, у "тепляк" точно зможе відсвічувати
тому треба закони міняти, або обходити (як з мобілізацією), - нема потрібної посади - обирай з того, що є - не хочеш обирати, оберуть за тебе.
ніхто чесно не каже, що найбільше потрібно в піхоту (бо це найбільша частина війська) з мінімальними навичками, але якраз в піхоту ніхто не хоче. навряд чи 55+ відправляють у штурмові війська - їх теж відносно небагато.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5843
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:32
stm написав: Hotab написав:stm
Именно с военной службой тут даже и от справедливости не далеко. Это не судья верховного суда, место длступоное не только лишь всем. Не депутат во и должность министра.
В армию никогда не было очередей и больших конкурсов.
Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
Беременная заходите в автобус. Мужчина должен ей уступить? По закону нет. По морали или справедливости должен.
Закон очень часто противоречит справедливости. Очень
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|22178
|
|
|1493
|182800
|
|
|6076
|606037
|
|