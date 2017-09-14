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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:34
Water написав: somilitark написав:
За панікерство колись розстрілювали.
Шуруйте через Тису і болт з вами.
Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.
Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.
Які ж зрадофіли цікаві.
Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?
Не знаєте як там?
Вони воюють до кінця, причому всі, від 18 до 65, теж буде з вами, тільки все закінчиться дуже швидко на полях, у Польщі є Петріоти, хаймарси, літаки, склади в них на максимумах.
Ви під бурятами не будете розводити соплі демократичні, вас пустять в м'ясний штурм проти сучасних методів знищення противника.
Невже Буча, Ізюм, Маріуполь нічому не навчив. Це буде на усіх захоплених територіях. Сім'ї поїдуть у гулаг.
Все просто як 1+1, не хочете воювати за свою землю, підете як м'ясо під ворожим прапором, причому в один кінець.
Ніхто там гратися в хованки не буде, виловлять і поженуть без грама сумнівів.
Тим паче загинуло расєйцев і покалічено багато, вони мріють покарати "винних".
Но це дуже важко збагнути для вумних мояхатаскраєвців.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:35
Бетон написав:
Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
під окупацією вільно їздять ті, хто отримав паспорт Раші - українцям вже важкувато.
й скільки людей мобілізували в Денере, Ленере? за примусовою мобілізацією справа не стане. це вони про мешканців Москви та Пітеру переймаються, мешканці окупованих територій - це другий сорт, й таким буде, не обманюйте себе
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Shaman
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:38
Shaman написав: Бетон написав:
Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
під окупацією вільно їздять ті, хто отримав паспорт Раші - українцям вже важкувато.
й скільки людей мобілізували в Денере, Ленере? за примусовою мобілізацією справа не стане. це вони про мешканців Москви та Пітеру переймаються, мешканці окупованих територій - це другий сорт, й таким буде, не обманюйте себе
Буде.
Їм ніхто не заважає виїхати зараз.
В 2015 замовниця продала квартиру в криму і будувала в Києві.
Залишаться ті, кого все влаштовує.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:39
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
А бусифікація законна?
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Zochan
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:42
Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
А бусифікація законна?
Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.
2 шаман:
ті, хто 20 років платив податки, має захищати Батьківщину, а ті хто двадцять років протирав штани у формі
Навіщо ви платили податки, а не протирали штани, адже там і куєм груші околачуєш, і пенсія рання, і жодного окремого додаткового обовʼязку воювати після звільнення з армії. Ну круто ж! І черг не було. А ви оце звалили на свою спину стати бізнес, платили податки, замість шари. Лохонулись мабуть.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 13 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:47
Hotab написав: Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
А бусифікація законна?
Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.
Не в ажуре, а в окопе))
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:50
somilitark написав:
Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?
Не знаєте як там?
Мої знайомі з Макіївки (Донецької обл.) вже давно отримали Мадярський паспорт і в Європі спокійно живуть....
somilitark написав:
Все просто як 1+1, не хочете воювати за свою землю, підете як м'ясо під ворожим прапором, причому в один кінець.
Дивна позиція, а чому Ви не розглядаєте варіант, що простіше буде Тису переплисти і в найгіршому випадку підписати нормальний контракт в іноземний легіон?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:53
Hotab написав: Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.
А бусифікація законна?
Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.
ви в це щиро вірите?
зараз всі подивляться, що буде з тими, хто піде першим. щось очікується перший пішов - полігон, другий - пішов - полігон, десятий пішов - полігон. й все - процес зупиниться. варіант, що робити, коли масово не виконується закон, - подивимось.Hotab
, як каже stm
, дуже цікаво читати між рядками. ви сьогодні написали декілька цікавих дописів. висновок з одного з них - в армії біда з розумними людьми, майже катастрофа, саме на посадах зі званнями. тому з якісним виконанням буде біда. спостерігаємо
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:58
Shaman
ви в це щиро вірите?
зараз всі подивляться
Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:59
Hotab написав:
...
2 шаман:
ті, хто 20 років платив податки, має захищати Батьківщину, а ті хто двадцять років протирав штани у формі
Навіщо ви платили податки, а не потирали штани, адже там і куєм груші околачуєш, і пенсія рання, і жодного окремого додаткового облвязку воювати після звільнення з армії. Ну круто ж! І черг не було. А ви оце завалили на свою спину стати бізнесменом, платити податки, замість шари. Лохонулись мабуть.
якщо ви підняли цю тему...
тому що не всі готові 25 років життя викинути на звалище.
в мене 8 однокласників пішло свого часу у військові. переважна більшість до кінця не дійшла. один зробив кар'єру, й то в Раші
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