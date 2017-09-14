RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7638763976407641>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:34

  Water написав:
  somilitark написав:За панікерство колись розстрілювали.
Шуруйте через Тису і болт з вами.

Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.

Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.

Які ж зрадофіли цікаві.
Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?
Не знаєте як там?
Вони воюють до кінця, причому всі, від 18 до 65, теж буде з вами, тільки все закінчиться дуже швидко на полях, у Польщі є Петріоти, хаймарси, літаки, склади в них на максимумах.
Ви під бурятами не будете розводити соплі демократичні, вас пустять в м'ясний штурм проти сучасних методів знищення противника.
Невже Буча, Ізюм, Маріуполь нічому не навчив. Це буде на усіх захоплених територіях. Сім'ї поїдуть у гулаг.
Все просто як 1+1, не хочете воювати за свою землю, підете як м'ясо під ворожим прапором, причому в один кінець.
Ніхто там гратися в хованки не буде, виловлять і поженуть без грама сумнівів.
Тим паче загинуло расєйцев і покалічено багато, вони мріють покарати "винних".
Но це дуже важко збагнути для вумних мояхатаскраєвців.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:35

  Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом

під окупацією вільно їздять ті, хто отримав паспорт Раші - українцям вже важкувато.

й скільки людей мобілізували в Денере, Ленере? за примусовою мобілізацією справа не стане. це вони про мешканців Москви та Пітеру переймаються, мешканці окупованих територій - це другий сорт, й таким буде, не обманюйте себе
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:38

  Shaman написав:
  Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом

під окупацією вільно їздять ті, хто отримав паспорт Раші - українцям вже важкувато.

й скільки людей мобілізували в Денере, Ленере? за примусовою мобілізацією справа не стане. це вони про мешканців Москви та Пітеру переймаються, мешканці окупованих територій - це другий сорт, й таким буде, не обманюйте себе

Буде.
Їм ніхто не заважає виїхати зараз.
В 2015 замовниця продала квартиру в криму і будувала в Києві.
Залишаться ті, кого все влаштовує.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.

А бусифікація законна?
Zochan
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 22.10.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:42

  Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.

А бусифікація законна?

Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.
2 шаман:

ті, хто 20 років платив податки, має захищати Батьківщину, а ті хто двадцять років протирав штани у формі


Навіщо ви платили податки, а не протирали штани, адже там і куєм груші околачуєш, і пенсія рання, і жодного окремого додаткового обовʼязку воювати після звільнення з армії. Ну круто ж! І черг не було. А ви оце звалили на свою спину стати бізнес, платили податки, замість шари. Лохонулись мабуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11801
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:47

  Hotab написав:
  Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.

А бусифікація законна?

Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.

Не в ажуре, а в окопе))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?
Не знаєте як там?

Мої знайомі з Макіївки (Донецької обл.) вже давно отримали Мадярський паспорт і в Європі спокійно живуть....
  somilitark написав:Все просто як 1+1, не хочете воювати за свою землю, підете як м'ясо під ворожим прапором, причому в один кінець.

Дивна позиція, а чому Ви не розглядаєте варіант, що простіше буде Тису переплисти і в найгіршому випадку підписати нормальний контракт в іноземний легіон?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2793
З нами з: 29.07.22
Подякував: 517 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:53

  Hotab написав:
  Zochan написав:
stm написав:Хотаб, вы не обязаны спорить, когда законны на вашей стороне, спор не имеет смысла. Справедливость не может противоречить законодательству и точка.

А бусифікація законна?

Теперь не нужна будет. За 60 дней внесете свои данные и все будет в ажуре.

ви в це щиро вірите?

зараз всі подивляться, що буде з тими, хто піде першим. щось очікується перший пішов - полігон, другий - пішов - полігон, десятий пішов - полігон. й все - процес зупиниться. варіант, що робити, коли масово не виконується закон, - подивимось.

Hotab, як каже stm, дуже цікаво читати між рядками. ви сьогодні написали декілька цікавих дописів. висновок з одного з них - в армії біда з розумними людьми, майже катастрофа, саме на посадах зі званнями. тому з якісним виконанням буде біда. спостерігаємо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:58

Shaman

ви в це щиро вірите?

зараз всі подивляться


Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
Hotab
 
Повідомлень: 11801
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:59

  Hotab написав:...
2 шаман:
ті, хто 20 років платив податки, має захищати Батьківщину, а ті хто двадцять років протирав штани у формі

Навіщо ви платили податки, а не потирали штани, адже там і куєм груші околачуєш, і пенсія рання, і жодного окремого додаткового облвязку воювати після звільнення з армії. Ну круто ж! І черг не було. А ви оце завалили на свою спину стати бізнесменом, платити податки, замість шари. Лохонулись мабуть.

якщо ви підняли цю тему...

тому що не всі готові 25 років життя викинути на звалище. :D

в мене 8 однокласників пішло свого часу у військові. переважна більшість до кінця не дійшла. один зробив кар'єру, й то в Раші
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 7638763976407641>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182800
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.