Додано: Суб 13 кві, 2024 12:34

Water написав: somilitark написав: За панікерство колись розстрілювали.

Шуруйте через Тису і болт з вами. За панікерство колись розстрілювали.Шуруйте через Тису і болт з вами.

Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.



Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад. Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.

Які ж зрадофіли цікаві.Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?Не знаєте як там?Вони воюють до кінця, причому всі, від 18 до 65, теж буде з вами, тільки все закінчиться дуже швидко на полях, у Польщі є Петріоти, хаймарси, літаки, склади в них на максимумах.Ви під бурятами не будете розводити соплі демократичні, вас пустять в м'ясний штурм проти сучасних методів знищення противника.Невже Буча, Ізюм, Маріуполь нічому не навчив. Це буде на усіх захоплених територіях. Сім'ї поїдуть у гулаг.Все просто як 1+1, не хочете воювати за свою землю, підете як м'ясо під ворожим прапором, причому в один кінець.Ніхто там гратися в хованки не буде, виловлять і поженуть без грама сумнівів.Тим паче загинуло расєйцев і покалічено багато, вони мріють покарати "винних".Но це дуже важко збагнути для вумних мояхатаскраєвців.