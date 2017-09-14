Додано: Суб 13 кві, 2024 13:03

Vitaly Rothbard

Завжди дивувався, чому хтось думає, що додаткова мобілізація дозволить демобілізувати тих, хто вже давно воює. Насправді, військове керівництво ніколи в житті добровільно не відмовиться від такого ресурсу (зараз навіть хворих не поспішають звільняти). Нові мобілізовані - це додатковий ресурс, який дозволить керівництву збільшити "прийнятний рівень втрат" в т.ч. серед тих, хто вже давно у війську. Нові мобіки - це не "відпустка/ротація/звільнення" для старих, а можливість приносити їх в жертву ще активніше, бо "тепер є заміна". І оцей маневр від міноборони - лише зайве тому підтвердження.



PS. Додаток від Тараса: дійсно ж командири не несуть відповідальності за збереження особового складу, зато несуть відповідальність за невикоанння наказу, тому вони пожертвують ЧУЖИМИ ЖИТТЯМИ аби тільки "виконати наказ"!





Vitaly Rothbard

Вільних місць в українських тюрмах перед початком повномасштабної війни було десь тисяч 60 (це включно з територіями, які були окуповані, починаючи з 02.2022). Людей, які за законом підлягають мобілізації (тобто, враховуючи реалії цієї війни - кільком місяцям або десяткам місяців рабства, а потім загибелі або каліцтву), але не бажають лізти в це пекло - приблизно 5-10 мільйонів. Тобто по 100 людей на кожне вільне місце в тюрмі. Звідси напрошується висновок: якщо вже почали косплеїти сраліна (тільки замість примусового вилучення зерна - примусове вилучення людського м'яса на потреби держави), то треба косплеїти до кінця - включно з концтаборами, розстрілами, тощо.

Taras Zubkow

Дивіться до прийняття закону "про рабство" № 8271 українська армія була гнучка та маневрова, до прийняття закону № 8271 трапилися ВСІ (ТАК ВСІ!) перемоги України!

А після прийняття закону № 8271 - лише поразки, провальний контрнаступ по мінах, втрата Мар'їнки та Авдіївки і так далі...



Командир не несе відповідальності за життя солдатів, зато несе відповідальність за "невиконання наказу"... тому він покладе солдатів, аби "виконати наказ"... хто ж піде до такого війська?



Чому нема відповіді на питання: що це за ставлення командування до людей, як до рабів?



І НІХТО НЕ ДУМАЄ ЯК ВИПРАВИТИ ТУ СИТУАЦІЮ!

Taras Zubkow



"Майдан 2014" пам'ятаєш, як натовпи громили райвідділи?



500тис поліцейських не хочуть йти на фронт, але влада вважає що мільйони призваних калік воюватимуть краще ніж 500тис поліцейських...



А якщо ті мільйони справді "воюватимуть краще" ніж 500тис поліцейських, то їм тоді буде легше перемолоти тих 500тис поліцейських, ніж безправно сидіти в сирих окопах під КАБами



Зараз примусовою мобілізаціює, "кнутом" замість "пряника" держава робить все, щоб громадяни її зненавиділи! Те, що не вдалося агентам путіна за 30років (викликати в людей в Україні ненависть до України) зараз зроблять "рідні" депутати своїми дружними голосуваннями за вказівкою з ОП...

Mganga Zambezi

стесняюсь спросить, а сколько лет тюремного заключения будут присуждать участникам батальйона монако за ухилення від мобілізації!?





пару мнений с сайта УП (ссылку дам шоб не думал что это я выдумал)