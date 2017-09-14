мене 8 однокласників пішло свого часу у військові. переважна більшість до кінця не дійшла
Дивно як для шарової роботи протирача штанів з ранньою пенсією. Отже риночок сам рішає, престижно чи ні. І рання це пенсія, чи ні. Якщо як каже Шаман «нормальні люди не хочуть». Або як каже Віталя «где харашо, туда сами все толпой прибегут».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 13:05, всього редагувалось 3 разів.
Vitaly Rothbard Завжди дивувався, чому хтось думає, що додаткова мобілізація дозволить демобілізувати тих, хто вже давно воює. Насправді, військове керівництво ніколи в житті добровільно не відмовиться від такого ресурсу (зараз навіть хворих не поспішають звільняти). Нові мобілізовані - це додатковий ресурс, який дозволить керівництву збільшити "прийнятний рівень втрат" в т.ч. серед тих, хто вже давно у війську. Нові мобіки - це не "відпустка/ротація/звільнення" для старих, а можливість приносити їх в жертву ще активніше, бо "тепер є заміна". І оцей маневр від міноборони - лише зайве тому підтвердження.
PS. Додаток від Тараса: дійсно ж командири не несуть відповідальності за збереження особового складу, зато несуть відповідальність за невикоанння наказу, тому вони пожертвують ЧУЖИМИ ЖИТТЯМИ аби тільки "виконати наказ"!
Vitaly Rothbard Вільних місць в українських тюрмах перед початком повномасштабної війни було десь тисяч 60 (це включно з територіями, які були окуповані, починаючи з 02.2022). Людей, які за законом підлягають мобілізації (тобто, враховуючи реалії цієї війни - кільком місяцям або десяткам місяців рабства, а потім загибелі або каліцтву), але не бажають лізти в це пекло - приблизно 5-10 мільйонів. Тобто по 100 людей на кожне вільне місце в тюрмі. Звідси напрошується висновок: якщо вже почали косплеїти сраліна (тільки замість примусового вилучення зерна - примусове вилучення людського м'яса на потреби держави), то треба косплеїти до кінця - включно з концтаборами, розстрілами, тощо.
Taras Zubkow Дивіться до прийняття закону "про рабство" № 8271 українська армія була гнучка та маневрова, до прийняття закону № 8271 трапилися ВСІ (ТАК ВСІ!) перемоги України! А після прийняття закону № 8271 - лише поразки, провальний контрнаступ по мінах, втрата Мар'їнки та Авдіївки і так далі...
Командир не несе відповідальності за життя солдатів, зато несе відповідальність за "невиконання наказу"... тому він покладе солдатів, аби "виконати наказ"... хто ж піде до такого війська?
Чому нема відповіді на питання: що це за ставлення командування до людей, як до рабів?
І НІХТО НЕ ДУМАЄ ЯК ВИПРАВИТИ ТУ СИТУАЦІЮ!
Taras Zubkow
"Майдан 2014" пам'ятаєш, як натовпи громили райвідділи?
500тис поліцейських не хочуть йти на фронт, але влада вважає що мільйони призваних калік воюватимуть краще ніж 500тис поліцейських...
А якщо ті мільйони справді "воюватимуть краще" ніж 500тис поліцейських, то їм тоді буде легше перемолоти тих 500тис поліцейських, ніж безправно сидіти в сирих окопах під КАБами
Зараз примусовою мобілізаціює, "кнутом" замість "пряника" держава робить все, щоб громадяни її зненавиділи! Те, що не вдалося агентам путіна за 30років (викликати в людей в Україні ненависть до України) зараз зроблять "рідні" депутати своїми дружними голосуваннями за вказівкою з ОП...
Mganga Zambezi стесняюсь спросить, а сколько лет тюремного заключения будут присуждать участникам батальйона монако за ухилення від мобілізації!?
Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
невеликий - 10%, в когось - 20%.
але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є. а професійні військові - й у війну не змогли, й в мирне життя не зможуть. нехай собі десь шабашать. бо я можу приймати участь у відбудові країни, а вони ні.
mephala написав:vitaliiangel что ты пытаешься доказать ему? люди которые прикрылись законом что бы сказали что так не должно быть? так таких единицы. декабристами могут быть не все.
я хочу чтобы все форумчане увидели что это за человек. Сегодня он себя неплохо раскрыл. Все увидели наёп как "впенс имеет такие же права как любой другой гражданин" но в то же время "в окоп майора-полковника низзя" а других вакансий нет. Он издевается здесь над людьми, кормит лапшой и корчит рожи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все. И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять. В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут. Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.