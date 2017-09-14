ок. в э.кабинете призывника укажут местонахождение Мариуполь. Дальше что? Находиться в Мариуполе (территория Украины) незаконно? Выехать не могут из-за боевых действий (отсутствия средств, какого-то заболевания). Справка с мариупольской поликлиники их устроит?.
Електронні повістки громадянам не надсилатимуть. Їх і надалі вручатимуть лише в паперовому вигляді.
сижу в Мариуполе, жду бумажную повестку
Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Ще раз підкреслимо: повістки через е-кабінет їм не надсилатимуть.
В Мариуполе нет интернета. вышлите старлинк и ноутбук, тогда зарегистрируюсь. Соряньте почты тоже нет. Шлите дроном.
Закон сырой и ни о чём. Через 60 дней все вернётся к дате его принятия из-за невозможности его выполнить. Есть Полиция, нац.гвардия, впенсы нужны люди - их берите. Зачем и какой смысл за каждым зайцем бегать целому тцк.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:ок. в э.кабинете призывника укажут местонахождение Мариуполь. Дальше что? Находиться в Мариуполе (территория Украины) незаконно? Выехать не могут из-за боевых действий (отсутствия средств, какого-то заболевания). Справка с мариупольской поликлиники их устроит?.
Електронні повістки громадянам не надсилатимуть. Їх і надалі вручатимуть лише в паперовому вигляді.
сижу в Мариуполе, жду бумажную повестку
Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Ще раз підкреслимо: повістки через е-кабінет їм не надсилатимуть.
В Мариуполе нет интернета. вышлите старлинк и ноутбук, тогда зарегистрируюсь.
Хитрый вопрос, не спорю. Уверен, что «е-ухылянт» не будет как в Дие? То есть там можно оформить ВПО, но программа имеет доступ к реальной локации. Как думаешь, эта «е-ухылянт» будет иметь доступ? Думаю да. И не будет работать без нее.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.