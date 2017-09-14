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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76407641764276437644>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:44

Бетон

Суды раззыблят все эти иски в хлам.


Нет.

Или перепишет на 1 ступ родственников


Возможно. Но штрафы никуда не денутся. Ну и водительская лицензия.. сможешь без машины?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:49

  Hotab написав:Бетон

Суды раззыблят все эти иски в хлам.


Нет.

Или перепишет на 1 ступ родственников


Возможно. Но штрафы никуда не денутся. Ну и водительская лицензия.. сможешь без машины?

Юристы найдут сотню лазеек.
Ну и такси. Кстати можно прикинуться мешком с картошкой.
Зато машину продам.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 13 кві, 2024 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:50

Бетон
Успей тогда выехать, коль собрался. Будешь в стоп-листе на границе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Остальных будут прессовать, кого найдут.
В цьому й суть законів, щоб прийшли ті, кому є що втрачати і їх мобілізували...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:53

ок. в э.кабинете призывника укажут местонахождение Мариуполь. Дальше что? Находиться в Мариуполе (территория Украины) незаконно? Выехать не могут из-за боевых действий (отсутствия средств, какого-то заболевания). Справка с мариупольской поликлиники их устроит?.

Електронні повістки громадянам не надсилатимуть. Їх і надалі вручатимуть лише в паперовому вигляді.
сижу в Мариуполе, жду бумажную повестку
Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Ще раз підкреслимо: повістки через е-кабінет їм не надсилатимуть.
В Мариуполе нет интернета. вышлите старлинк и ноутбук, тогда зарегистрируюсь. Соряньте почты тоже нет. Шлите дроном.

Закон сырой и ни о чём. Через 60 дней все вернётся к дате его принятия из-за невозможности его выполнить. Есть Полиция, нац.гвардия, впенсы нужны люди - их берите. Зачем и какой смысл за каждым зайцем бегать целому тцк.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:00

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Суды раззыблят все эти иски в хлам.


Нет.

Или перепишет на 1 ступ родственников


Возможно. Но штрафы никуда не денутся. Ну и водительская лицензия.. сможешь без машины?

Юристы найдут сотню лазеек.
Ну и такси. Кстати можно прикинуться мешком с картошкой.
Зато машину продам.

Снова на те же грабли...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:01

  vitaliiangel написав:ок. в э.кабинете призывника укажут местонахождение Мариуполь. Дальше что? Находиться в Мариуполе (территория Украины) незаконно? Выехать не могут из-за боевых действий (отсутствия средств, какого-то заболевания). Справка с мариупольской поликлиники их устроит?.

Електронні повістки громадянам не надсилатимуть. Їх і надалі вручатимуть лише в паперовому вигляді.
сижу в Мариуполе, жду бумажную повестку
Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Ще раз підкреслимо: повістки через е-кабінет їм не надсилатимуть.
В Мариуполе нет интернета. вышлите старлинк и ноутбук, тогда зарегистрируюсь.


Хитрый вопрос, не спорю. Уверен, что «е-ухылянт» не будет как в Дие? То есть там можно оформить ВПО, но программа имеет доступ к реальной локации. Как думаешь, эта «е-ухылянт» будет иметь доступ? Думаю да. И не будет работать без нее.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:03

  Hotab написав:То есть там можно оформить ВПО, но программа имеет доступ к реальной локации. Как думаешь, эта «е-ухылянт» будет иметь? Думаю да.
научить тебя менять геолокацию в телефоне? https://www.tenorshare.net/ru/products/ ... gJGIvD_BwE
каким боком геолокация является вещдоком? старлинк выдаёт какую угодно локацию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:04

vitaliiangel
Не путай подсунуть липовую локацию Телеге и обмануть свою подругу, и подсунуть гос приложению.
Ты просто не сможешь заполнить и отправить форму в е-ухылянте, если проге подсовывают липу.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:06

  Hotab написав:vitaliiangel
Не путай подсунуть липовую локацию Телеге и обмануть свою подругу, и подсунуть гос приложению.

у меня нет опыта обмана своих подруг. думаю ты мог бы многому нас научить.
vitaliiangel
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  #<1 ... 76407641764276437644>
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