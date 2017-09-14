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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7641764276437644>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:06

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Не путай подсунуть липовую локацию Телеге и обмануть свою подругу, и подсунуть гос приложению.

у меня нет опыта обмана своих подруг.


Тебе не придется обманывать подругу, если у тебя ее нет.

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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Shaman

ви в це щиро вірите?

зараз всі подивляться


Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».

Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.


Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ

А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:26

  stm написав:
  Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом

Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.

Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон.
Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:31

  Water написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию.
На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят.
Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом

Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.

Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон.
Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.

Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))
Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:33

  холява написав:Правда, ангелуся ?
и что вам ответила ангелуся?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:34

  somilitark написав:
  Water написав:
  somilitark написав:За панікерство колись розстрілювали.
Шуруйте через Тису і болт з вами.

Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.

Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.

Які ж зрадофіли цікаві.
Ну що немає нікого знайомих з лугандонії?
Не знаєте як там?

Як там на окупованих? Знаю більше, ніж ви можете собі уявити.
Вони воюють до кінця, причому всі, від 18 до 65

Всі не воюють.
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  stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))
Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))


какое тонкое передергивание.
начать про желто-синие и закончить французским.
я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:44

  mephala написав:
  stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))
Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))


какое тонкое передергивание.
начать про желто-синие и закончить французским.
я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?

mephala, я обещала вас не трогать. Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
stm
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=9jTLsmco0Fp3GKV3 коротко від військового правда
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:52

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.

Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон.
Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.

Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))
Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))

Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою.
Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись?
Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.
Water
 
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