Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все. И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять. В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут. Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.
Що ? Це той чоловік хто пообіцяв не писати ? Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою . Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ . Ваша Батьківщина -СМІТТЯ
А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо . Правда, ангелуся ?
Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию. На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят. Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.
Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон. Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.
Бетон написав:Весь мир завален роликами про ухылянтов, тису, бусификацию. На росии таких проблем нет. Все украинцы под окупацией ездят куда хотят. Поэтому манипуляции про окопы против НАТО - ну это просто сказки малолетних детей просто, я об этом
Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.
Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон. Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.
Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут ))) Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:За панікерство колись розстрілювали. Шуруйте через Тису і болт з вами.
Так випускайте офіційно тих, хто пливе через Тису. Кому і яка користь шо він потоне? А так може якась копійка капне в бюджет.
Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Так само його товариші-студенти не можуть приїхать в Україну, бо їх банально не випустять взад.
Які ж зрадофіли цікаві. Ну що немає нікого знайомих з лугандонії? Не знаєте як там?
Як там на окупованих? Знаю більше, ніж ви можете собі уявити.
stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут ))) Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
какое тонкое передергивание. начать про желто-синие и закончить французским. я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?
stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут ))) Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
какое тонкое передергивание. начать про желто-синие и закончить французским. я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?
mephala, я обещала вас не трогать. Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
stm написав:Украинцы из Мариуполя хотели выехать семьёй. Пропустили маму, бабушку и дочку. Папу и 14 летнего сына отправили на фильтрацию. Подозреваю за неплохую мзду их потом выпустили в крым, потом на москву, потом на Турцию и лишь потом на Чехию.
Всі чоловіки з окупованих територій проходять фільтрацію, не тільки до Криму, ай далі, якщо за кордон. Студент, 19 років, з Маріуполя, навчається в Словакії. Успішно з`їздив додому і повернувся. Фільтрацію проходив два рази, коли виїзжав перший раз. Такий-же студент з Херсону не може з`їздити додому, точніше може тільки додому.
Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут ))) Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою. Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись? Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.