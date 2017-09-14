stm написав:

mephala написав: stm написав: Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))

Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять ))) Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))



какое тонкое передергивание.

начать про желто-синие и закончить французским.

я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг? какое тонкое передергивание.начать про желто-синие и закончить французским.я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?

mephala, я обещала вас не трогать. Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.