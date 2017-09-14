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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7641764276437644
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:01

  Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою.
Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись?
Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.

В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:01

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут )))
Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))


какое тонкое передергивание.
начать про желто-синие и закончить французским.
я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?

mephala, я обещала вас не трогать. Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.

Якщо приклад з Европою, то там на сусіда настучать це справа не стукача, а громадянський обов`язок. Тобто, якщо хтось з сусідів помічає шось, шо з його точки зору мабуть порушує закон, він не роздумуючи телефонує до поліції, яка обов`язково приїде і розбереться. А не так як у нас, як ви самі сказали, сусіда пішлють у дупу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:03

  stm написав:
  Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою.
Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись?
Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.

В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?

В якій Германии? В кацапстані.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:08

  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:10

  Water написав:
  stm написав:
  Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою.
Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись?
Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.

В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?

В якій Германии? В кацапстані.

Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:12

  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

читал историю что какая то бабуля вышла с пакетом russia в цветовой гамме акафреша, на неё сразу вызвали наряд, оказалось она в нём мусор выносит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:12

  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:15

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...


еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате?
прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:16

  stm написав:Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.

Чим більше буде подібних маразмів, тим краще.
https://gordonua.com/news/worldnews/zhi ... 85419.html
Water
 
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