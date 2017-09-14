Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою. Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись? Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.
В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?
stm написав:Ну мы и начинали разговор что в оркостане все свободны, а оказалось не совсем, а если в жёлтой футболке на фоне неба то и присесть могут ))) Пока в Украине Томми халфингер и флаги франции люди носят без доносов. Это и есть прям разительная разница. Но за такое не стоит бороться, орки просто перестанут стрелять )))
какое тонкое передергивание. начать про желто-синие и закончить французским. я стесняюсь спросить - и что же будет в кацапии за француский флаг?
mephala, я обещала вас не трогать. Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
Якщо приклад з Европою, то там на сусіда настучать це справа не стукача, а громадянський обов`язок. Тобто, якщо хтось з сусідів помічає шось, шо з його точки зору мабуть порушує закон, він не роздумуючи телефонує до поліції, яка обов`язково приїде і розбереться. А не так як у нас, як ви самі сказали, сусіда пішлють у дупу.
Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою. Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись? Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.
В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою. Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись? Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.
В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?
В якій Германии? В кацапстані.
Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
читал историю что какая то бабуля вышла с пакетом russia в цветовой гамме акафреша, на неё сразу вызвали наряд, оказалось она в нём мусор выносит.
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате? прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.