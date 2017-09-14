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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76427643764476457646 ... 7651>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:10

  Water написав:
  stm написав:
  Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою.
Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись?
Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.

В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?

В якій Германии? В кацапстані.

Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:12

  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

читал историю что какая то бабуля вышла с пакетом russia в цветовой гамме аквафреша, на неё сразу вызвали наряд, оказалось она в нём мусор выносит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:12

  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:15

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.


опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня?
в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет.
что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.

Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...


еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате?
прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:16

  stm написав:Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.

Чим більше буде подібних маразмів, тим краще.
https://gordonua.com/news/worldnews/zhi ... 85419.html
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:21

  mephala написав:
еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате?
прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.

Два из двух. Я плохо отношусь к людям без чувства юмора и тугодумов. Когда это встречается в одном человеке я разворачиваюст и ухожу. Учитесь не про сорта, а "хутин помоги" если такое безусловно умно без действенное победит это та фраза которая будет спасать от расстрела. Вы мне сразу не понравились тоже, но вот эти сорта меня сбили вначале и была попытка донести что бороться за вас никто в жизни не будет. Она с треском провалилась.
Пошла помою руки...
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:25

stm


Вы мне сразу не понравились тоже, но вот эти сорта




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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:27

  холява написав:
  antey1969 написав:Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.


Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ

А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?

Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 13 кві, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:28

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
  Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.

А жінкам держава не потрібна?

Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".

Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.


От припустімо, що 90% людей, які потрапили у військо за останні 2р+ -- кажуть, що не можуть бути військовими. Чому їх продовжують тримати у війську?
Чим наше “не можу” відрізняється від вашого тилового “не можу”? Крім того, що ми вже 2р+ не можемо, а ви -- 0 (нуль).
І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:31

  Bobua написав:І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
типа сталина?
vitaliiangel
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