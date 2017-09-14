Water написав:Як і десь у Німеччині можуть присісти за нациську символіку, та й за москальські Z та колорадку вроді була якась справа з москалькою. Звісно якщо з тризубом, то будуть питання, але нашо так палитись? Чи ви мені шо хочете довести? Я не зрозумів.
В смысле к тризубу вопросы в Германии? Вотер вы бляха кто?
В якій Германии? В кацапстані.
Жёлтый пуховик барышня сфоткалась на фоне неба, а там впервые небо голубое. Сейчас под следствием.
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
читал историю что какая то бабуля вышла с пакетом russia в цветовой гамме аквафреша, на неё сразу вызвали наряд, оказалось она в нём мусор выносит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
stm написав:Объясняю: в оркостане желто-голубое это сосед на вас доложит, а он сделает это когда у вас есть стиралка, а у него нет. Это как пример. В Украине при всей ненависти к оркам, соседа пошлют в жопу и скажут работай на стиралку, а не вот это вот всё.
опять включили манеру отвечать про корову когда вас спрашивают про коня? в первом утверждении вы говорили что у нас за француский флаг ниче не будет. что будет в кацапии за француский флаг вы так и не ответили.
Бля, тупые победили. Я сдаюсь... Хожу вызывающе в Украине в Томми и я не одна такая вызывающая. Мемфала у вас есть шанс вызвать на меня патруль...
еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате? прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.
mephala написав: еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате? прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.
Два из двух. Я плохо отношусь к людям без чувства юмора и тугодумов. Когда это встречается в одном человеке я разворачиваюст и ухожу. Учитесь не про сорта, а "хутин помоги" если такое безусловно умно без действенное победит это та фраза которая будет спасать от расстрела. Вы мне сразу не понравились тоже, но вот эти сорта меня сбили вначале и была попытка донести что бороться за вас никто в жизни не будет. Она с треском провалилась. Пошла помою руки...
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все. И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять. В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут. Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.
Що ? Це той чоловік хто пообіцяв не писати ? Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою . Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ . Ваша Батьківщина -СМІТТЯ
А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо . Правда, ангелуся ?
Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже. Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии. Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму. Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе. Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 13 кві, 2024 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.
Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.
А жінкам держава не потрібна?
Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".
Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.
От припустімо, що 90% людей, які потрапили у військо за останні 2р+ -- кажуть, що не можуть бути військовими. Чому їх продовжують тримати у війську? Чим наше “не можу” відрізняється від вашого тилового “не можу”? Крім того, що ми вже 2р+ не можемо, а ви -- 0 (нуль). І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...