antey1969 написав:

холява написав: antey1969 написав: Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.

И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.

В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.

Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой. Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.

Що ?

Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?

Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .

Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .

Ваша Батьківщина -СМІТТЯ



А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .

Правда, ангелуся ? Що ?Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .Ваша Батьківщина -СМІТТЯА як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .Правда, ангелуся ?

Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.