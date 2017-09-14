RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 76437644764576467647 ... 7651>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:32

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
типа сталина?


Типу Пороха.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:35

  stm написав:
  mephala написав:
еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате?
прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.

Два из двух. Я плохо отношусь к людям без чувства юмора и тугодумов. Когда это встречается в одном человеке я разворачиваюст и ухожу. Учитесь не про сорта, а "хутин помоги" если такое безусловно умно без действенное победит это та фраза которая будет спасать от расстрела. Вы мне сразу не понравились тоже, но вот эти сорта меня сбили вначале и была попытка донести что бороться за вас никто в жизни не будет. Она с треском провалилась.
Пошла помою руки...


т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
mephala
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:35

  Bobua написав:Типу Пороха.
Порох бы ваще одной левой путена победил.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22949
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:40

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
типа сталина?

Типу Пороха.

Але більшість вирішила просто пєрєстать стрєлять.
Water
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:42

  Water написав:Всі не воюють.

ватний ждун звичайний, зрозуміло, сподіваюсь тебе твої куміри помножать на мінус(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13027
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:43

  antey1969 написав:
  холява написав:
  antey1969 написав:Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.

Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ

А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?

Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.

якщо вже так давно за кордоном, чому не подався на громадянство?

трохи втомили роздуми тих, хто далеко й починає якусь дурню задвигати. тобі однаково - виграє Україна чи програє. а нам - ні. й без мобілізації цих 300 тисяч шансів програти набагато більше.

й цікаве питання - а що робить реанімація в Німеччині, коли у хворого немає страховки? різні протоколи? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:44

  Hotab написав:Возможно. Но штрафы никуда не денутся. Ну и водительская лицензия.. сможешь без машины?

всі ждуни будуть на електросамокатах(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13027
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:46

  mephala написав:т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.

Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4765
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:49

  antey1969 написав:А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.

Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?
Water
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:51

  Shaman написав: тобі однаково - виграє Україна чи програє.

й цікаве питання - а що робить реанімація в Німеччині

Він вболюває за своїх комуняк, такі ніколи не сприймали Україну, вони совки! Рашистів люблять, правда з Німеччини.
звідки він знає, що там в реанімації? він каталку катить, таких ніколи не допустять до посади лікар, ніколи!!!

п.с. в мене друг з 99-го як переїхав працює санітаром на швидкій, на лікаря НІТ, просто сказали ні, єдине, що Денис зараз працює в модному приватному будинку для пенсіонерів, він ще років 10 назад отримував 3000 євро, зараз напевне 4000.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13027
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
  #<1 ... 76437644764576467647 ... 7651>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182813
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (933)
13.04.2024 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.