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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:32
vitaliiangel написав: Bobua написав:
І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
типа сталина?
Типу Пороха.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:35
stm написав: mephala написав:
еще раз - что будет в кацпии за флаг Франции. или вы кацапию от Украины не отличате?
прочитайте вопрос вдумчиво, медленно и вслух.
Два из двух. Я плохо отношусь к людям без чувства юмора и тугодумов. Когда это встречается в одном человеке я разворачиваюст и ухожу. Учитесь не про сорта, а "хутин помоги" если такое безусловно умно без действенное победит это та фраза которая будет спасать от расстрела. Вы мне сразу не понравились тоже, но вот эти сорта меня сбили вначале и была попытка донести что бороться за вас никто в жизни не будет. Она с треском провалилась.
Пошла помою руки...
т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:35
Bobua написав:
Типу Пороха.
Порох бы ваще одной левой путена победил.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:40
Bobua написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
І якби була пристойна влада, що ретельно вас вигребла, то і ви б так само не могли...
типа сталина?
Типу Пороха.
Але більшість вирішила просто пєрєстать стрєлять.
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Water
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:42
Water написав:
Всі не воюють.
ватний ждун звичайний, зрозуміло, сподіваюсь тебе твої куміри помножать на мінус(((
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:43
antey1969 написав: холява написав: antey1969 написав:
Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.
Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ
А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?
Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.
якщо вже так давно за кордоном, чому не подався на громадянство?
трохи втомили роздуми тих, хто далеко й починає якусь дурню задвигати. тобі однаково - виграє Україна чи програє. а нам - ні. й без мобілізації цих 300 тисяч шансів програти набагато більше.
й цікаве питання - а що робить реанімація в Німеччині, коли у хворого немає страховки? різні протоколи?
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Shaman
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:44
Hotab написав:
Возможно. Но штрафы никуда не денутся. Ну и водительская лицензия.. сможешь без машины?
всі ждуни будуть на електросамокатах(((
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:46
mephala написав:
т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:49
antey1969 написав:
А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.
Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:51
Shaman написав:
тобі однаково - виграє Україна чи програє.
й цікаве питання - а що робить реанімація в Німеччині
Він вболюває за своїх комуняк, такі ніколи не сприймали Україну, вони совки! Рашистів люблять, правда з Німеччини.
звідки він знає, що там в реанімації? він каталку катить, таких ніколи не допустять до посади лікар, ніколи!!!
п.с. в мене друг з 99-го як переїхав працює санітаром на швидкій, на лікаря НІТ, просто сказали ні, єдине, що Денис зараз працює в модному приватному будинку для пенсіонерів, він ще років 10 назад отримував 3000 євро, зараз напевне 4000.
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