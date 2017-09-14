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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:51
Water написав: antey1969 написав:
А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.
Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?
С1
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:53
somilitark написав: Water написав:
Всі не воюють.
ватний ждун звичайний, зрозуміло, сподіваюсь тебе твої куміри помножать на мінус(((
А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!
Чи ти тут так розважаєшся? Твої розваги недолугі.
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Water
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:54
antey1969 написав: Water написав: antey1969 написав:
А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.
Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?
С1
За ~2 роки С1? Чи ви раніше володіли мовою?
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Water
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:54
stm написав: mephala написав:
т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
Да, я - ведьма и навела на вас порчу.
Зараз ще гірше це щоб тебе за дві доби зловив ТЦК і відправив на навчальний полігон
Це буде дієвіше))) А то порча це довго, є швидші методи впливу на переляканих...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:55
Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 13 кві, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:56
Water написав:
А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!
Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?
ватний ждун, православну тобі ракету в дупу!
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:01
antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
Продавайте всё и сдавайте на права в Германии. Жизнь изменилась, напуркуа эти страхи. Зачем чего-то бояться на форуме? Закон уже принят и вскоре будет подписан. Да, он напрямую коснется всех, таков закон. После вступления в силу, услуги консульства для вас открыты только при наличии постановки на военный учёт. Через 60 дней действует правило суд, блокировка прав вождения. 10 дней что бы оспорить решение суда у вас есть.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 13 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:03
somilitark написав: Water написав:
А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!
Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?
Пазл не склався в твоїй тупій башкі. Хто більше всіх тут волає, той і є той самий москаль. Так, москалику, чи шось заперечиш?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:07
Water написав: somilitark написав: Water написав:
А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!
Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?
Пазл не склався в твоїй тупій башкі. Хто більше всіх тут волає, той і є той самий москаль. Так, москалику, чи шось заперечиш?
яке ж кончене, пересказує всі ватні методички, виправдовує рашистів, обкакався від страху від нового мобілізаційного закону, коли вже Батьківщина кличе на вирішальний бій, а я виявився москаликом, з логікою у бабушек хутіна все дуже добре
п.с. і я не волаю, я просто вважаю себе громадянином України, що думаю, то і кажу, я українець, а не кусок лайна, яке обкакалось від долі((((
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 13 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:08
antey1969 написав: холява написав: antey1969 написав:
Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.
Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ
А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?
Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.
Тебя уже ничего не касается .Твое место на мусорнике . Вы еще это ощутите .
Ты бросил Украину , когда началась война . Ты помогаешь не нашим раненым .
Вся твоя цена это 30 сребренников .
То , что я уже списан по возрасту вообще не дает тебе права мычать .
В любом случае ВЫ ВСЕ ПРЕДАТЕЛИ .
Как только коснулось защиты страны где вы РОДИЛИСЬ , УЧИЛИСЬ , РАБОТАЛИ -вы ЗДРЫСНУЛИ .
Вы и другие , можете писать и оправдываться сколько хотите .
Суть вашей натуры это не поменяет . ВЫ ПРЕДАТЕЛИ .
Даже хуже .....
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