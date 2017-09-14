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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76447645764676477648 ... 7651>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:51

  Water написав:
  antey1969 написав:А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.

Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?

С1
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:53

  somilitark написав:
  Water написав:Всі не воюють.

ватний ждун звичайний, зрозуміло, сподіваюсь тебе твої куміри помножать на мінус(((

А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!
Чи ти тут так розважаєшся? Твої розваги недолугі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:54

  antey1969 написав:
  Water написав:
  antey1969 написав:А я что в Украине раньше, что здесь жизни спасаю в реанимации.

Маєте сертифікат В2 та сертифікат лікаря?

С1

За ~2 роки С1? Чи ви раніше володіли мовою?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:54

  stm написав:
  mephala написав:т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.

Да, я - ведьма и навела на вас порчу.

Зараз ще гірше це щоб тебе за дві доби зловив ТЦК і відправив на навчальний полігон :!:

Це буде дієвіше))) А то порча це довго, є швидші методи впливу на переляканих...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:55

Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 13 кві, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:56

  Water написав:А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!

Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?
ватний ждун, православну тобі ракету в дупу!
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:01

  antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.

Продавайте всё и сдавайте на права в Германии. Жизнь изменилась, напуркуа эти страхи. Зачем чего-то бояться на форуме? Закон уже принят и вскоре будет подписан. Да, он напрямую коснется всех, таков закон. После вступления в силу, услуги консульства для вас открыты только при наличии постановки на военный учёт. Через 60 дней действует правило суд, блокировка прав вождения. 10 дней что бы оспорить решение суда у вас есть.
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:03

  somilitark написав:
  Water написав:А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!

Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?

Пазл не склався в твоїй тупій башкі. Хто більше всіх тут волає, той і є той самий москаль. Так, москалику, чи шось заперечиш?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:07

  Water написав:
  somilitark написав:
  Water написав:А ти не хочеш відповісти за свої слова? Горепатріот хєров!

Ватні меседжи, виправдовування кацапів, все українське тебе бісить, в кого ще пазл не склався?

Пазл не склався в твоїй тупій башкі. Хто більше всіх тут волає, той і є той самий москаль. Так, москалику, чи шось заперечиш?

яке ж кончене, пересказує всі ватні методички, виправдовує рашистів, обкакався від страху від нового мобілізаційного закону, коли вже Батьківщина кличе на вирішальний бій, а я виявився москаликом, з логікою у бабушек хутіна все дуже добре :lol:

п.с. і я не волаю, я просто вважаю себе громадянином України, що думаю, то і кажу, я українець, а не кусок лайна, яке обкакалось від долі((((
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 13 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:08

  antey1969 написав:
  холява написав:
  antey1969 написав:Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.


Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ

А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?

Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.


Тебя уже ничего не касается .Твое место на мусорнике . Вы еще это ощутите .
Ты бросил Украину , когда началась война . Ты помогаешь не нашим раненым .
Вся твоя цена это 30 сребренников .
То , что я уже списан по возрасту вообще не дает тебе права мычать .
В любом случае ВЫ ВСЕ ПРЕДАТЕЛИ .
Как только коснулось защиты страны где вы РОДИЛИСЬ , УЧИЛИСЬ , РАБОТАЛИ -вы ЗДРЫСНУЛИ .

Вы и другие , можете писать и оправдываться сколько хотите .
Суть вашей натуры это не поменяет . ВЫ ПРЕДАТЕЛИ .
Даже хуже .....
холява
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