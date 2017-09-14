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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:08
stm написав: antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
Продавайте всё и сдавайте на права в Германии. Жизнь изменилась, напуркуа эти страхи. Зачем чего-то бояться на форуме? Закон уже принят и вскоре будет подписан.
Права действительны, от того, что их у нас типа заблокируют, ничего в Германии не поменяется, можно ездить спокойно.
Продавать не хочу, в моей квартире живут родственники, у которых сын погиб 9 месяцев назад (но так как это было на выходе и тела нет, то считается "без вести"). Бояться? Да в общем-то ничего не боюсь, озвучил лишь настроения среди наших за рубежом.
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antey1969
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:11
stm написав: mephala написав:
т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...
так вот они какие мечты у вас. но к сожалению в мечтах у вас только и останется так как вы не прошли проф отбор.
ЗЫ
но с вопроса вы спрыгнули. как и про 50% про численность от отбшего персонала.
когда ниче не можете- начинаете нести всякую ахинею.
Востаннє редагувалось mephala
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:12
antey1969 написав: stm написав: antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
Продавайте всё и сдавайте на права в Германии. Жизнь изменилась, напуркуа эти страхи. Зачем чего-то бояться на форуме? Закон уже принят и вскоре будет подписан.
Права действительны, от того, что их у нас типа заблокируют, ничего в Германии не поменяется, можно ездить спокойно.
Продавать не хочу, в моей квартире живут родственники, у которых сын погиб 9 месяцев назад (но так как это было на выходе и тела нет, то считается "без вести"). Бояться? Да в общем-то ничего не боюсь, озвучил лишь настроения среди наших за рубежом.
Ок. Так даже интереснее, пока вы не попались по проверке прав. Я ведь говорю, что законность немного плюет на то что кому-то кажется закон не справедливым. Права ведь пробивают по базе, не просто осматривают. И тут сюрприз. А ещё и немецкий штраф за вождение без прав. Как-то так.
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stm
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:14
холява
Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, кого-то заставить, куда-то вести... а кто не согласен - сразу враг.
Синдром Моисея, не иначе.
Востаннє редагувалось antey1969
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:15
somilitark написав:
я не волаю, я просто вважаю себе громадянином України, що думаю, то і кажу, я українець, а не кусок лайна, яке обкакалось від долі((((
Воно ще й видає з себе шось войовниче, підповзи до дзеркала. За cвої слова ти не відповідаєш, так, москальське лайно?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:16
stm написав:
. И тут сюрприз. А ещё и немецкий штраф за вождение без прав. Как-то так.
В Німеччині здати на права швидко це 10 місяців.
Так що буде русофіл катати катулку далі)))
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:16
mephala написав: stm написав: mephala написав:
т.е. вы вкинули тему что в Украине спокойно ходять с фрагом Франции а ответить что будет в кацапии не в состоянии?
слились причем еше и скатившись в оскорбления?
это и есть ваше истинное лицо.
Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...
так вот они какие мечты у вас. но к сожалению в мечтах у вас только и останется так как вы не прошли проф отбор.
ЗЫ
но с вопроса вы спрыгнули. как и про 50% про численность от отбшего персонала.
когда ниче не можете- начинаете нести всякую ахинею.
Вы начнёте болеть, но будете признаны годным ВЛК к прохождению службы. У нас ведь сорт наказания - служба в армии.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 13 кві, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:16
stm
Заходил специально в Фюраршайнштелле, сказали, можете ездить спокойно, менять не нужно.
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antey1969
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:18
antey1969 написав:stm
Заэодил специально в Фюраршайнштелле, сказали, можете ездить спокойно.
Права точно пробивают по базе. Но так даже интереснее. Фюраршайнштелле вы просто не понравились. Вы понимаете что права будут признаны органом который их выдал недействительными? Это идёт в базы. ЕС имеет доступ к базам, вдруг права поддельные. Вопрос когда полицейскому захочется их пробить и подождать 15-20 минут времени.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 13 кві, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:18
stm написав:
Вы начнёте болеть, но будете признаны годным ВЛК к прохождению службы. У нас ведь сорт наказания - служба в армии.
вы как не прошедшая профотбор должны были бы знать что подобное притягивает подобное
не даром есть присказка - ваше дело (мысли) да вам в тело.
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mephala
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