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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:19
Water написав: somilitark написав:
я не волаю, я просто вважаю себе громадянином України, що думаю, то і кажу, я українець, а не кусок лайна, яке обкакалось від долі((((
Воно ще й видає з себе шось войовниче,
Де ти побачило войовничість?
ви ватнікі вже від своєї тіні робите під собою калюжі
прості слова українця вибішують рашистів, ну нічого, вибїємо ще вас за терени нашої Ненькі, будемо ще жити без совків, а ракета чи шахед тебе обов'язкове зустріне, я в цьому впевнений, дрібний ждунішка буде покараний!!!
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:21
stm написав: antey1969 написав:stm
Заэодил специально в Фюраршайнштелле, сказали, можете ездить спокойно.
Права точно пробивают по базе. Но так даже интереснее.
По якій базі проб`є німецький поліцейський українські права? Звісно по-німецький(або европейській). Якщо не було позбавлення прав керування на території Евросоюзу, нічого йому не буде.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:22
mephala написав: stm написав:
Вы начнёте болеть, но будете признаны годным ВЛК к прохождению службы. У нас ведь сорт наказания - служба в армии.
вы как не прошедшая профотбор должны были бы знать что подобное притягивает подобное
не даром есть присказка - ваше дело (мысли) да вам в тело.
Я прям испугалась, а не просто брезгую общением с вами...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:23
stm написав: antey1969 написав:stm
Заэодил специально в Фюраршайнштелле, сказали, можете ездить спокойно.
Права точно пробивают по базе. Но так даже интереснее. Фюраршайнштелле вы просто не понравились. Вы понимаете что права будут признаны органом который их выдал недействительными? Это идёт в базы. ЕС имеет доступ к базам, вдруг права поддельные. Вопрос когда полицейскому захочется их пробить и подождать 15-20 минут времени.
Так не треба нічого пробивати, камери автоматом працюють, до найближчого патруля надійде інфа за 30 сек.
Його зупинять, лушпайку конфіскують, протокол і сума штрафа прийде на пошту, комуняку на автобус, все буде дуже швидко, він навіть не зрозуміє "звідки прилетіло"(((
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:23
antey1969 написав:холява
Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, а кто не согласен - сразу враг.
Синдром Моисея, не иначе.
маниакально-параноидный синдром является самым частым среди маниакальных состояний при шизоаффективном психозе . Бред не ограничивается, как при типичном маниакальном состоянии, только идеями величия, отражающими нереальные, но психологически понятные, мечты или являющимися чрезмерной переоценкой своих способностей или возможностей. Нередко идеи величия переплетаются со своеобразными идеями воздействия.
Больной заявляет, что он открыл у себя способность гипнотизировать других, внушать людям свои мысли и они послушно говорят и действуют под влиянием его внушения, что он способен «читать мысли других людей», собственным взглядом передвигает вещи («телекинез»), по своему желанию меняет погоду, может ускорять или замедлять течение времени, усилием воли заставляет цветы расти быстрее или, наоборот, сразу завянуть.
лечение
Рисперидон – селективний моноамінергічний антагоніст з унікальними властивостями. Він виявляє високу афінність щодо серотонінергічних 5-НТ2 і дофамінергічних D2-рецепторів. Рисперидон зв’язується також з α1-адренергічними рецепторами та з меншою афінністю – з Н1-гістамінергічними та α2-адренергічними рецепторами. Рисперидон не виявляє афінності відносно холінергічних рецепторів. Хоча рисперидон є потужним D2-антагоністом, що пов’язують з його ефективністю щодо продуктивної симптоматики шизофренії, він не спричиняє значного пригнічення моторної активності та меншою мірою індукує каталепсію порівняно з класичними нейролептиками. Збалансований центральний антагонізм відносно серотоніну та дофаміну зменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів і розширює терапевтичний вплив препарату з охопленням негативних та афективних симптомів шизофренії.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:24
Water
По якій базі проб`є німецький поліцейський українські права? Звісно по-німецький(або европейській). Якщо не було позбавлення прав керування на території Евросоюзу, нічого йому не буде.
Та Хз, точно не синхронізовані? Якщо в українській буде в стопі..,
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:25
somilitark написав:
прості слова українця вибішують рашистів
А я то думаю, хто мене нервує, а це москаль, який не хоче відповідати за свої слова і шось лепече про закінчення війни. Нашо тобі ждать закінчення, спробуй зараз. Якщо тобі нема чим, тоді не висовуйся зі своєї москальськї дупи.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:26
stm написав: mephala написав: stm написав:
Вы начнёте болеть, но будете признаны годным ВЛК к прохождению службы. У нас ведь сорт наказания - служба в армии.
вы как не прошедшая профотбор должны были бы знать что подобное притягивает подобное
не даром есть присказка - ваше дело (мысли) да вам в тело.
Я прям испугалась, а не просто брезгую общением с вами...
самой себя испугались? обратитесь за помощью.
нельзя же ходить испуганной.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:26
antey1969 написав:холява
Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, а кто не согласен - сразу враг.
Синдром Моисея, не иначе.
Ну что же , у нас есть шанс проверить у кого деформация .
Немного времени и все станет на свои места .
Уехавшие и дающие советы из за границы или оставшиеся и делающие все для защиты .
Передайте там в Германии вашим однодумцам , вы все презренны !
Не только в Украине но и в Германии .
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:27
somilitark
За что вас особенно ценят на форуме, так это за доброжелательность)))
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