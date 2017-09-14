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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:27
Water написав: stm написав: antey1969 написав:stm
Заэодил специально в Фюраршайнштелле, сказали, можете ездить спокойно.
Права точно пробивают по базе. Но так даже интереснее.
По якій базі проб`є німецький поліцейський українські права? Звісно по-німецький(або европейській). Якщо не було позбавлення прав керування на території Евросоюзу, нічого йому не буде.
Страна ЕС, в которой проживает владелец прав, проверяет подлинность полученного в Украине документа. Думаете бюргеры не узнают что были поправки в Закон Украины?
Они первыми начали пробивать двойное гражданство Украина/стана ЕС что бы заморозить выплаты.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 13 кві, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:28
Water написав:
нічого йому не буде.
Яке ж цікаве
Вже в нас камери на вулиці зв'язуються з шеріфами, підтягують скан обличчя і звіряють з базами розшуку.
Так що, якщо тебе шукають, то все буде дуже швидко, а з авто все ще простіше.
Так що буде покарання, швидше ніж ждуни собі гадають, ми Європа, всі бази данних сінхронізовані.
Без прав буде зупинений найближчим патрулем!!!
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:28
mephala написав:
самой себя испугались? обратитесь за помощью.
нельзя же ходить испуганной.
Вашей тупости, нельзя вот прям так открыто.
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stm
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:28
Hotab написав:Water
По якій базі проб`є німецький поліцейський українські права? Звісно по-німецький(або европейській). Якщо не було позбавлення прав керування на території Евросоюзу, нічого йому не буде.
Та Хз, точно не синхронізовані? Якщо в українській буде в стопі..,
Ні, буде спокійно їздить. З часом може спокійно отримать німецькі, вроді це не важко.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:29
vitaliiangel
Еще немного .
Ты будешь служить .
Совсем немного .
Я все равно понюхаю твои мозги . )))
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холява
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:30
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:32
antey1969 написав:somilitark
За что вас особенно ценят на форуме, так это за доброжелательность)))
а вас ватніків, ніхто не хоче тут бачити , але вам це дуже важко збагнути, лізите сюди зі своєю рашатудейною совковою маячнею.
пішлі і в'єбензебітте, накуа повертатись?
йди чергуй, про пенсію думай, ти ж не збираєшся працювати до скону?)
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:32
холява написав:vitaliiangel
Я все равно понюхаю твои мозги . )))
вам надо ростовой костюм собаки, вы хвостом вилять умеете?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:35
somilitark написав: Water написав:
нічого йому не буде.
Яке ж цікаве
Вже в нас камери на вулиці зв'язуються з шеріфами, підтягують скан обличчя і звіряють з базами розшуку.
Так що, якщо тебе шукають, то все буде дуже швидко, а з авто все ще простіше.
Так що буде покарання, швидше ніж ждуни собі гадають, ми Європа, всі бази данних сінхронізовані.
Без прав буде зупинений найближчим патрулем!!!
Ти мені шось хочеш довести?
Ніякі бази не синхронізовані, це раз.
Твої права не дійсні на території України(яки це випадки- не розглядаєм), але ти спокійно їздиш де завгодно, за виключенням самої Неньки. Звісно камера може порушення зафіксувать, штраф буде рахуватись за машиною, ти цього можеш і не знати, поки не зупинить патруль. Спокійно сплатиш штраф(плюс деяка комісія) і поїдеш далі.
Ніхто ніяким розшуком водія не буде займатись, якщо це не кримінал.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:36
antey1969 написав:
А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации
Да ты что, такой патриот Украины ...
А какого ты сидишь в Германии, а не спасаешь жизни в Украине ?
Как это делал пан холява
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