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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:36
vitaliiangel написав: Bobua написав:
Типу Пороха.
Порох бы ваще одной левой путена победил.
Не победил, но активную военную фазу таки сильно уменьшил ...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:37
холява написав: antey1969 написав:холява
Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, а кто не согласен - сразу враг.
Синдром Моисея, не иначе.
Ну что же , у нас есть шанс проверить у кого деформация .
Немного времени и все станет на свои места .
Уехавшие и дающие советы из за границы или оставшиеся и делающие все для защиты .
Передайте там в Германии вашим однодумцам , вы все презренны !
Не только в Украине но и в Германии .
Ок, проверим.
Кстати, прошу заметить, что я презренный вам и другим участникам форума советов не давал. Лишь оценил информацию со своей точки зрения, не считая свое мнение единственно верным, и сделал предположение.
Такой опытный специалист по психиатрии как вы мог бы это отметить.
Так что если мне и можно поставить синдром Моисея, то разве что в детской форме.)))
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:37
Water написав: somilitark написав:
прості слова українця вибішують рашистів
А я то думаю, хто мене нервує, а це москаль, який не хоче відповідати за свої слова і шось лепече про закінчення війни.
Хто говорить про закінчення війни?
Зовсім маразм захопив?
І за які слова мені відповідати?
Мені приїхати в твою халупу і завезти в ТЦК, що тобі хочеться?
Чого тобі не вистачає для повного щастя?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:42
stm написав:
Страна ЕС, в которой проживает владелец прав, проверяет подлинность полученного в Украине документа. Думаете бюргеры не узнают что были поправки в Закон Украины?
Хто шо перевіряє? Не зрозумів. Ніхто нічого не перевіряє по базам.
Права є? Є. До побачення. Максимум штраф за порушення ПДР.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:43
stm написав: mephala написав:
самой себя испугались? обратитесь за помощью.
нельзя же ходить испуганной.
Вашей тупости, нельзя вот прям так открыто.
прям как из кино - гюльчитай открой личико.
оно у вас открывается все больше и больше. правда на личико чет не похоже. это кое что другое что в приличном обществе не произносят
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:50
Water написав:
штраф буде рахуватись за машиною, ти цього можеш і не знати, поки не зупинить патруль. Спокійно сплатиш штраф(плюс деяка комісія) і поїдеш далі.
Ніхто ніяким розшуком водія не буде займатись, якщо це не кримінал.
Оце чергова маячня, штраф за власником, вже давно все сінхронізовано.
Якось років 5 назад їхав з далекобійником, він каже, був в рейсі на фурі в Німеччині, за мною їхала поліція, у них є універсальні прибори роботи, які фіксують декілька видів порушення, плюс пробивають авто, штрафи, чи має право керувати водій.
Так ось цього водія зупинили за не дотримання дистанції до авто попереду!!!! ви собі уявляєте зафіксувати такий штраф? А там це давно норма!!! виписали штраф, вказали на скільки метрів він порушив, скільки мала бути дистанція, отримав 2 бали штрафами.
Поки він зробив рейс і повернувся в Київ, то вже електронний лист прийшов на фірму де водій прцює, з суммою штрафа, де виписан, а ще була рекомендація розібратись з водієм який не дотримується правил.
В Німеччині бали, вони навіть віртуально нараховуються на "наші" права, набрав штрафів і все, зупинять і не дозволять далі їхати, якщо перебрав їх 20 балів порушеннями. Якщо Україна заблокує права, то це буде підтягуватись автоматом!!!
Все дуже швидко і синхронізовано, не розповідайте казок. Ми давно вже в Європі по багатьом параметрам)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 13 кві, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:50
Water написав: stm написав:
Страна ЕС, в которой проживает владелец прав, проверяет подлинность полученного в Украине документа. Думаете бюргеры не узнают что были поправки в Закон Украины?
Хто шо перевіряє? Не зрозумів. Ніхто нічого не перевіряє по базам.
Права є? Є. До побачення. Максимум штраф за порушення ПДР.
Смотрите, Антей фактически будет ездить с недействительными правами по территории ЕС. Я прям рада что и ему плевать на сей факт и Вы его поддерживаете. Люблю веселые истории ))) особенно про штрафы ЕС за езду с недействительными правами, уверенна ничего про такое у законодательства ЕС нет
никто и никогда не заставит вас не нарушать закон, просто за выявленное нарушение наступает ответственность. Всё будет по суду как в Украине, так и в ЕС. Юристы получат практический опыт в новых судебных делах.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:52
somilitark написав:
Чого тобі не вистачає для повного щастя?
Особисто мені для повного щастя вистачить побачити сконавшого останньго москаля, але не приховую, зрадію і сконавшому хуйлу.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:53
mephala написав:
правда на личико чет не похоже. это кое что другое что в приличном обществе не произносят
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:54
mephala написав: stm написав: mephala написав:
самой себя испугались? обратитесь за помощью.
нельзя же ходить испуганной.
Вашей тупости, нельзя вот прям так открыто.
прям как из кино - гюльчитай открой личико.
оно у вас открывается все больше и больше. правда на личико чет не похоже. это кое что другое что в приличном обществе не произносят
Дружите с Виталей, может хоть так не побьют. С Детройт не советую, он отойдёт со словами "я вообще не то имел ввиду, поэтому насилию не препятствую".
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