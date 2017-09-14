Додано: Суб 13 кві, 2024 16:50

Water написав: штраф буде рахуватись за машиною, ти цього можеш і не знати, поки не зупинить патруль. Спокійно сплатиш штраф(плюс деяка комісія) і поїдеш далі.

Ніхто ніяким розшуком водія не буде займатись, якщо це не кримінал. штраф буде рахуватись за машиною, ти цього можеш і не знати, поки не зупинить патруль. Спокійно сплатиш штраф(плюс деяка комісія) і поїдеш далі.Ніхто ніяким розшуком водія не буде займатись, якщо це не кримінал.

Оце чергова маячня, штраф за власником, вже давно все сінхронізовано.Якось років 5 назад їхав з далекобійником, він каже, був в рейсі на фурі в Німеччині, за мною їхала поліція, у них є універсальні прибори роботи, які фіксують декілька видів порушення, плюс пробивають авто, штрафи, чи має право керувати водій.Так ось цього водія зупинили за не дотримання дистанції до авто попереду!!!! ви собі уявляєте зафіксувати такий штраф? А там це давно норма!!! виписали штраф, вказали на скільки метрів він порушив, скільки мала бути дистанція, отримав 2 бали штрафами.Поки він зробив рейс і повернувся в Київ, то вже електронний лист прийшов на фірму де водій прцює, з суммою штрафа, де виписан, а ще була рекомендація розібратись з водієм який не дотримується правил.В Німеччині бали, вони навіть віртуально нараховуються на "наші" права, набрав штрафів і все, зупинять і не дозволять далі їхати, якщо перебрав їх 20 балів порушеннями. Якщо Україна заблокує права, то це буде підтягуватись автоматом!!!Все дуже швидко і синхронізовано, не розповідайте казок. Ми давно вже в Європі по багатьом параметрам)))